Amnesty exhorte l’Égypte à libérer un militant de premier plan et à autoriser l’accès

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE – Un important organisme de surveillance des droits de l’homme a exhorté jeudi les autorités égyptiennes à autoriser la famille d’un éminent militant purgeant une peine de cinq ans à lui rendre visite et a réitéré ses appels à sa libération immédiate. Pendant près de 10 jours, les membres de la famille d’Alaa Abdel-Fattah n’ont reçu aucune nouvelle de sa part et se sont fait dire par des responsables de la prison qu’il refusait de les rencontrer, a rapporté Amnesty International.

Le groupe basé à Londres a également exhorté les autorités à accorder d’urgence au Royaume-Uni l’accès consulaire au programmeur informatique de 40 ans. Abdel-Fattah est en grève de la faim depuis près de 110 jours pour protester contre ses conditions d’emprisonnement, avait indiqué sa famille plus tôt.

La grève de la faim est toujours en cours et personne n’a entendu parler de l’état de santé d’Abdel-Fattah. Il a été condamné en décembre dernier à cinq ans d’emprisonnement pour diffusion de fausses nouvelles, une accusation souvent utilisée pour condamner les militants de l’opposition et pro-démocratie en Égypte.

Plus tôt cette année, Abdel-Fattah a obtenu la nationalité britannique par l’intermédiaire de sa mère, Laila Soueif, professeur de mathématiques à l’Université du Caire, née à Londres, a annoncé sa famille en avril.

“Il doit avoir un accès immédiat à sa famille et une visite consulaire et assurer sa protection contre de nouvelles tortures et autres mauvais traitements”, a déclaré Amnesty dans un communiqué.

Abdel-Fattah, un dissident déclaré, a pris de l’importance avec les soulèvements pro-démocratie de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient et renversé en Égypte l’autocrate de longue date Hosni Moubarak. Abdel-Fattah a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux et sa détention est devenue un symbole du retour de l’Égypte à un régime autocratique.

Jeudi, la mère d’Abdel-Fattah a déposé une requête auprès des autorités de la prison de Wadi El-Natrum, demandant une explication sur les raisons pour lesquelles son fils aurait refusé de recevoir des visiteurs, a écrit sa sœur Mona Seif sur Twitter.

« Comment va Alaa ? Pourquoi ne lui rendons-nous pas visite ? Que se passe-t-il à l’intérieur ? et qu’attendons-nous pour résoudre tout cela et pouvoir le voir et voir par nous-mêmes qu’il va bien ? dit sa sœur.

Elle a également déclaré que leur mère faisait un voyage quotidien depuis cinq jours jusqu’à la prison, située à environ 100 kilomètres (62 miles) au nord du Caire, où vit la famille, dans l’espoir d’avoir des nouvelles de lui.

Abdel-Fattah a été condamné pour la première fois en 2014 après avoir été reconnu coupable d’avoir participé à une manifestation non autorisée et d’avoir prétendument agressé un policier. Il a été libéré en 2019 après avoir purgé une peine de cinq ans, mais a été de nouveau arrêté plus tard cette année-là dans le cadre d’une répression qui a suivi de rares manifestations anti-gouvernementales.

La famille a déclaré à l’époque qu’elle cherchait un passeport britannique pour Abdel-Fattah afin de sortir de son “épreuve impossible”. Depuis lors, la famille demande aux autorités de lui accorder l’accès à une visite consulaire.

L’année dernière, la famille d’Abdel-Fattah et ses avocats égyptiens ont accusé les autorités pénitentiaires de la prison de Tora au Caire de l’avoir torturé et de lui avoir dénié ses droits fondamentaux. Ils ont également appelé les procureurs à enquêter sur les allégations. En avril, les autorités l’ont transféré de l’établissement notoire à la prison nouvellement inaugurée de Wadi El-Natroun.