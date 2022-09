Amnesty dit que l’Egypte essaie de dissimuler les violations des droits

Le bilan de l’Égypte en matière de droits humains a fait l’objet d’un examen approfondi avant le sommet mondial COP27 de novembre dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge. Des dizaines de groupes internationaux de défense des droits ont appelé l’Égypte à mettre fin à sa répression contre la société civile et à protéger la liberté d’expression.

Le rapport de 48 pages publié mercredi par Amnesty a exhorté le gouvernement égyptien à mettre en œuvre des changements et à mettre fin aux abus, citant une répression implacable de la dissidence, la réduction des libertés individuelles et des incarcérations massives après l’arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sissi en 2013. Les groupes de défense des droits estiment que des milliers des prisonniers politiques sont détenus dans les prisons égyptiennes.

“La communauté internationale doit (…) faire pression sur les autorités égyptiennes pour qu’elles prennent des mesures significatives pour mettre fin au cycle des abus et de l’impunité”, indique le rapport.

Amnesty a recommandé au gouvernement d’agir pour faire progresser les droits des travailleurs, mettre fin à la détention arbitraire et interdire la censure des médias indépendants. Le groupe basé à Londres a déclaré que ses conclusions étaient basées sur des entretiens avec des victimes de violations des droits humains et des avocats, ainsi que sur d’autres documents et publications d’Amnesty compilés au cours de la dernière décennie.