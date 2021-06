Ammon Bundy, éleveur anti-fédéral, candidat au poste de gouverneur de l’Idaho pour combattre « Joe Biden et l’État profond » – RT USA News

Ammon Bundy, qui s’est fait un nom dans les affrontements impliquant des milices avec le gouvernement fédéral, dit qu’il se présente comme gouverneur de l’Idaho pour défendre l’État contre « Joe Biden et ceux de l’État profond qui le contrôlent ».

Bundy a déposé des documents plus tôt ce mois-ci pour se présenter au poste de gouverneur de l’État de Gem et a officiellement annoncé sa candidature samedi. Dans sa première vidéo de campagne, il a promis de se battre contre « Joe Biden et ceux de l’État profond qui le contrôlent », accusant le président démocrate de comploter pour « retirer nos droits sur les armes à feu, notre liberté de religion, nos droits parentaux et plus encore – et violer davantage la Constitution de manière inimaginable – encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait. »

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un leadership de l’État qui laisse le gouvernement fédéral nous intimider ou nous marcher dessus », il ajouta.





L’antipathie de Bundy envers le gouvernement fédéral est de longue date et a fait de lui un héros populaire pour les milices et les groupes de défense des droits des États de l’ouest américain. Il est devenu célèbre en 2014 lorsque, avec son père Cliven Bundy, il s’est engagé dans une confrontation armée avec des agents du Bureau of Land Management (BLM) dans leur ranch familial à Bunkerville, Nevada. Le BLM, qui tentait de confisquer le bétail de Bundy pour avoir prétendument pâturé sur des terres fédérales, a été accueilli par des centaines de manifestants de la milice et s’est retiré.

Deux ans plus tard, Bundy s’est rendu au nord de l’Oregon et a occupé le siège du Malheur National Wildlife Refuge, après que les éleveurs Dwight et Steve Hammond ont été condamnés à une peine de prison pour incendie criminel présumé sur des terres fédérales. Bundy et un groupe de militants armés se sont enfermés dans le refuge pendant plus d’un mois, avant que lui et son frère Ryan ne soient arrêtés et qu’un complice, Robert LaVoy Finicum, soit abattu par des agents du FBI.

Bundy a réussi à échapper à la condamnation dans les deux cas, avec une annulation du procès déclarée dans le cas de l’impasse de 2014, et un jury le déclarant non coupable de complot visant à entraver les travailleurs fédéraux dans le cas de l’occupation de 2016.





Bundy vit à Emmett, Idaho, et a poursuivi son activisme antigouvernemental au cours des années qui ont suivi ses confrontations publiques. Il a été arrêté cinq fois depuis mars dernier pour avoir participé à des manifestations contre le verrouillage au Capitole de l’État de l’Idaho à Boise.

Alors que ses exploits ont peut-être fait de lui un héros pour certains à droite, le Parti républicain de l’Iowa a publiquement réprimandé Bundy après avoir rempli les papiers pour entrer dans la course au poste de gouverneur plus tôt ce mois-ci. « Nous ne soutenons pas ses ébats ou son théâtre politique chaotique », Le président du Parti républicain de l’Idaho, Tom Luna, a écrit dans un communiqué. « Les républicains sont le parti de la loi et de l’ordre, et Ammon Bundy n’est pas apte à se prétendre républicain de l’Idaho, et encore moins à se présenter comme gouverneur de notre grand État. »

Les points de vue de Bundy sont quelque peu en décalage avec les républicains traditionnels et la brigade «MAGA» qui soutient Donald Trump. Il s’est prononcé contre les politiques anti-immigration intransigeantes de Trump, et même en faveur d’un autre « BLM » – le mouvement « Black Lives Matter ». Trouvant un terrain d’entente avec BLM sur leur dégoût partagé pour les forces de l’ordre, Bundy a déclaré l’année dernière qu’il soutenait le financement de la police et « gouvernement en général ».

Sa plate-forme 2022 promet la fin de l’impôt sur le revenu et la propriété, le retour de toutes les terres fédérales de l’Idaho à l’État, une réforme de la justice pénale et un « ordre exécutif pour mettre fin aux avortements ».





