Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a enfin félicité Joe Biden pour sa victoire aux élections américaines – devenant l’un des derniers dirigeants mondiaux à le faire.

Amlo, comme on l’appelle le dirigeant mexicain, a exprimé ses félicitations dans une lettre de deux pages quelque peu impitoyable qui contrastait avec l’enthousiasme missive de sept pages qu’il avait envoyé à Donald Trump après sa propre élection en 2018.

Cette décision est intervenue des semaines après que la plupart des autres dirigeants mondiaux ont félicité le président élu – et des heures après que Vladimir Poutine a officiellement reconnu le résultat des élections américaines.

Cela laisse le Brésilien Jair Bolsonaro comme le seul dirigeant d’un grand pays d’Amérique latine à féliciter Biden.

La lettre d’Amlo a remercié Biden pour son attitude positive envers les migrants mexicains et sa volonté de promouvoir le développement dans le sud du Mexique et en Amérique centrale afin de ralentir la migration vers l’extérieur.

Mais le président mexicain a également envoyé un avertissement subtil à Biden, écrivant: «Nous avons la certitude avec vous dans le [US] présidence, il sera possible de continuer à appliquer les principes fondamentaux de la politique étrangère établis dans notre constitution; surtout celui de la non-intervention. »

La lettre de deux pages était datée du 14 décembre, mais n’a été publiée que mardi – après la conférence de presse quotidienne du marathon d’Amlo, dans laquelle il n’a rien dit sur la question.

Amlo a déjà défendu son refus de féliciter Biden en affirmant qu’il adhérait à la politique de non-intervention du Mexique dans les affaires étrangères.

Mais il a également semblé donner du crédit aux allégations de fraude non fondées du président américain, affirmant qu’il attendait la résolution de toute contestation judiciaire. Les allégations de Trump semblent raviver les propres griefs d’Amlo de 2006, lorsqu’il a perdu une élection que de nombreux Mexicains considéraient comme truquée.

«Toutes leurs actions post-électorales indiquent qu’ils ressentent la défaite de Trump comme la leur», a déclaré Bárbara González, analyste politique à Monterrey.

«Après avoir lu la lettre de félicitations d’AMLO à Biden, je peux seulement dire que cela aurait été mieux s’il ne l’avait pas félicité,» tweeté Gabriel Guerra Castellanos, ancien diplomate mexicain. «Si quelqu’un de ce côté-ci de la frontière n’intervient pas, nous aurons quatre années glaciales dans la relation États-Unis-Mexique.»

Malgré les commentaires discourtois de Trump envers le Mexicain lors de son improbable montée au pouvoir, Amlo – un populiste et nationaliste de gauche – et le président américain ont développé une relation improbable.

Amlo a parlé de recevoir un traitement respectueux dans ses relations avec Trump, alors même que le président américain menaçait le Mexique sur des questions commerciales et le armait fortement sur l’immigration.

Écrivant à Trump après sa propre élection en 2018, Amlo s’est présenté comme un collègue populiste – et a signé avec abrazos (câlins) par opposition au plus formel un saludo (salutations) il s’adressa à Biden.

«Je suis encouragé par le fait que nous savons tous les deux comment accomplir ce que nous disons et que nous avons affronté l’adversité avec succès», a-t-il déclaré à Trump. «Nous avons réussi à placer nos électeurs et nos citoyens au centre et à déplacer l’establishment politique.