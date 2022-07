Amitiés : comment la COVID a pu les changer

Après deux ans de rassemblements sociaux limités, de nombreux Canadiens ont des rencontres plus fréquentes avec des amis maintenant que de nombreuses restrictions liées à la COVID-19 ont été levées. Mais un psychologue dit qu’il est important de comprendre votre style d’amitié, car il a peut-être changé depuis le début de la pandémie.

« Avec la pandémie… c’était tellement horrible que maintenant nous méritons de décider ce que nous voulons dans nos relations et nos amitiés », a déclaré mercredi la psychologue clinicienne Anna Maria Tosco à Your Morning de CTV. « Pourquoi ne pas commencer par comprendre quel est votre style, puis améliorer et augmenter la qualité de vos amitiés ? »

Selon Tosco, il existe trois types de styles d’amitié : sécurisé, anxieux et évitant.

Quelqu’un qui a un style d’amitié sûr est généralement à l’aise pour s’engager dans des amitiés étroites, a déclaré Tosco.

“Donc, essentiellement, c’est la personne qui est capable d’entrer dans les émotions, qui est capable de plonger dans les choses profondes, et qui n’a pas peur quand les choses deviennent difficiles, elle ne va pas l’éviter”, a déclaré Tosco. “Ils ne vous mettent pas la pression inutilement et ils ne s’enfuient pas quand les temps deviennent durs.”

Le style d’amitié anxieux se caractérise par le désir de proximité, mais par la “peur que quelque chose ne tourne pas rond”, selon Tosco.

“Ce sont les gens qui, en cas de conflit, font en quelque sorte … des communications trop fréquentes”, a déclaré Tosco. “Et donc ce qui se passe là-bas dans leurs amitiés, c’est qu’ils font malheureusement reculer les gens, ce qui est si malheureux parce qu’ils veulent cette proximité.”

À l’autre extrémité du spectre, dit-elle, se trouve le style d’amitié évitant.

“Avec l’évitant, ce qui se passe là-bas, c’est qu’il n’est pas à l’aise avec la proximité, alors il préfère rester à distance. Il préfère être autonome et plus indépendant”, a expliqué Tosco.

Dans les situations de conflit, ce sont les personnes les plus susceptibles de “fantôme” sur leurs amis, selon Tosco.

“Ce qui se passe dans leurs amitiés, essentiellement, les gens sont souvent en colère contre eux. Ils sont frustrés. Ils ont l’impression de ne pas pouvoir faire confiance. Ils ont l’impression que cette personne est insensible ou froide, ce qui n’est en fait pas vrai. Cette personne est très sensibles, mais ils pensent juste qu’il est plus sûr de reculer.”

Tosco pense que la compréhension de ces styles d’amitié peut aider les gens à s’adapter et à améliorer la qualité de leurs relations.

“Si vous êtes avec quelqu’un qui est un peu trop évitant pour vous, alors peut-être que vous investissez un peu moins de temps. Si vous êtes avec quelqu’un qui est un peu trop anxieux pour vous et qui est un peu trop insistant et peut-être peu sûr de vous, cela pourrait il est temps de s’éloigner un peu », a déclaré Tosco.

Regardez l’interview complète avec Tosco sur les styles d’amitié en haut de cet article.