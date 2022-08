Amitabh Bachchan teste positif au Covid-19 pour la deuxième fois

La mégastar Amitabh Bachchan a été testée positive au Covid-19 pour la deuxième fois. Il s’est rendu sur Twitter pour partager une mise à jour sur son état de santé et a également demandé à ceux qui sont entrés en contact avec lui de se faire tester. “Je viens de tester CoViD + positif .. tous ceux qui ont été dans mon voisinage et autour de moi, s’il vous plaît faites-vous vérifier et tester également”, a-t-il tweeté.

T 4388 – Je viens de tester CoViD+ positif .. tous ceux qui ont été dans mon voisinage et autour de moi, merci de vous faire contrôler et tester également .. ? Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 23 août 2022

En 2020, Amitabh a été testé positif pour le virus et a été hospitalisé pour le même. Son fils Abhishek Bachchan, sa belle-fille Aishwarya Rai Bachchan et sa petite-fille Aaradhya Bachchan avaient également contracté le virus.

Sur le plan du travail, Big B a été occupé à héberger Kaun Banega Crorepati 14.