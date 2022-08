Amitabh Bachchan s’ouvre sur le fait d’avoir été trollé et abusé sur les réseaux sociaux

Amitabh Bachchan est l’une des personnalités de Bollywood les plus actives sur les réseaux sociaux. Big B ne manque jamais de partager des mises à jour quotidiennes de sa vie professionnelle et personnelle, et ses fans l’adorent pour le considérer comme faisant partie de sa famille. Cependant, Big B connaît bien l’autre côté des médias sociaux ainsi que la pêche à la traîne en ligne.

Voici l'expérience d'Amitabh Bachchan sur le tournage d'une approbation commerciale







Alors qu’il accueillait la 14e saison de Kaun Banega Crorepati, la mégastar s’est ouverte aux critiques et à la pêche à la traîne en ligne. Tout en jouant au jeu avec Samit Sharma, un rédacteur, Bachchan a parlé du monde numérique et il a révélé pourquoi il utilise EF au début de ses blogs. Selon la star, EF signifie “famille élargie”. La révélation de l’animateur a été applaudie par le public. Plus tard, Amitabh Bachchan a déclaré: “Yeh médias sociaux kabhi kabhi samaj nahi aata. Kabhi koi photo ya kuch post kar de … toh bahut gaali bhi padti hai.” Samit a été stupéfait de le savoir, et l’acteur a ajouté: “Kisi ne mujhe bataya ki aap neeche commente padha kare. Aur waha aisi aisi baatein likhi hoti hai …” Sharma avait du mal à croire, alors la star de Paa plus loin a rappelé un commentaire, “Kya samjte ho khud ko”, et tout le monde dans le public a ri. Cependant, M. Bachchan a exprimé sa gratitude à ses fans pour l’avoir soutenu et l’avoir inspiré à partager des mises à jour quotidiennes sur sa vie.

Récemment, une conférence de presse a eu lieu avant le spectacle, et là, la star de Sholay a révélé que ses mains et ses jambes tremblaient tout en animant le spectacle. Au cours de l’interaction avec les médias, Indian Express a demandé à Megastar ce qui le faisait revenir pour animer l’émission. Bachchan a rapidement répondu à la question en affirmant: “Les gens qui viennent sur le plateau ici. Ce sont eux qui me récupèrent. La façon dont ils m’accueillent quand j’entre sur scène et la façon dont ils encouragent les candidats qui sont sur le chaud C’est ce qui me fait revenir saison après saison. La star de Paa a en outre révélé que même après 13 saisons de la série, il se sent toujours nerveux à l’idée de diriger la série. “Mes mains et mes jambes tremblent quand je viens sur le plateau. Je me demande si je serai capable de le faire ou non. Comment tout cela va-t-il se passer ? Chaque jour, j’ai peur en pensant à la façon dont je vais me conduire.” KBC 14 est diffusé sur Sony Entertainment Television du lundi au vendredi à 21 heures.