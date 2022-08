Amitabh Bachchan s'enquiert des rencontres en ligne avec le candidat, dit 'yeh apne liye...'

Amitabh Bachchan aime certainement accueillir Kaun Banega Crorepati, et sa camaraderie avec les candidats fait de l’émission un programme informatif divertissant. La semaine prochaine, Amitabh animera l’émission avec un ensemble unique de candidats, et l’hôte s’est assuré de maintenir le quotient de “divertissement” élevé avec ses gags.

Dans les prochains épisodes, la mégastar se transformera en entremetteur et demandera au candidat de partager son point de vue sur sa potentielle épouse. M. Bachchan demande : “Jeevan sangni kaisi honi chaiye ?” demande M. Bachchan. Le candidat partage son point de vue et déclare qu’il ne sera plus rejeté, car Amitabh Bachchan a fait du “marketing” pour lui.

Dans un autre épisode, l’acteur de The Paa demande curieusement à un jeune candidat, “ek baat bataiye bhaisaab, yeh online dating hoti kaisi hai?” Le public et le concurrent rient à la question de l’hôte. Ensuite, M. Bachchan explique davantage sa position en disant: “Yeh apne liye nahi puch raha hu …” et en rougit.

Alors qu’il accueillait la 14e saison de Kaun Banega Crorepati, la mégastar s’est ouverte aux critiques et à la pêche à la traîne en ligne. Tout en jouant au jeu avec Samit Sharma, un rédacteur, Bachchan a parlé du monde numérique et il a révélé pourquoi il utilise EF au début de ses blogs. Selon la star, EF signifie “famille élargie”. La révélation de l’animateur a été applaudie par le public.

Plus tard, Amitabh Bachchan a déclaré: “Yeh médias sociaux kabhi kabhi samaj nahi aata. Kabhi koi photo ya kuch post kar de … toh bahut gaali bhi padti hai.” Samit a été stupéfait de le savoir, et l’acteur a ajouté: “Kisi ne mujhe bataya ki aap neeche commente padha kare. Aur waha aisi aisi baatein likhi hoti hai …” Sharma avait du mal à croire, alors la star Paa plus loin a rappelé un commentaire, “Kya samjte ho khud ko”, et tout le monde dans le public a ri.