Amitabh Bachchan se souvient de RD Burman à l’occasion de son anniversaire de naissance | Nouvelles des gens

New Delhi : à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du légendaire compositeur de musique RD Burman, la mégastar Amitabh Bachchan a rappelé et fait l’éloge de « Beeti Na Bitai Raina » de Pancham Da du classique culte « Parichay » de 1972 avec sa femme Jaya Bachchan.

S’appuyant sur son compte Twitter officiel, Big B a salué l’hommage d’un fan à l’une des chansons emblématiques de Pancham Da, » Beeti Na Bitai Raina « . Le fan a posté une vidéo où on le voit recréer la chanson en jouant du sitar.

« wah .. adbhut .. et quel moment dans le film PARICHAY .. Jeetendra , Jaya et Sanjiv Kumar .. direction Gulzar .. ‘beeti na bitai raina .. Et il y a une histoire derrière cette chanson .. dont quelque temps plus tard « , a écrit M. Bachchan.

Et il y a une histoire derrière cette chanson .. dont quelque temps plus tard ..

‘Parichay’ est un film dramatique indien de 1972, produit par VK Sobti sous la bannière Tirupathi Pictures et réalisé par Gulzar. Il met en vedette Jeetendra, Jaya Bachchan, tandis que Sanjeev Kumar, Vinod Khanna ont fait des apparitions spéciales et la musique a été composée par Burman.

Le film serait basé sur le roman bengali « Rangeen Uttarain » de Raj Kumar Maitra et partiellement inspiré du film « The Sound of Music » de 1965.

Pancham Da avait composé de nombreuses chansons emblématiques pour les films légendaires de Gulzar comme « Khushboo », « Kinara » et « Beeti Na Bitai Raina » est l’une d’entre elles du classique culte « Parichay ».

La musique de tout le film a été donnée par Burman, ce qui l’a rendu plus spécial. Le film se vante de chansons plus persistantes comme « Saare Ke Saare », « Musafir Hoon Yaaro » qui figurent toujours dans la liste des chansons emblématiques de l’histoire de la musique indienne.

RD Burman (Rahul Dev Burman), le fils unique du célèbre compositeur de musique Sachin Dev Burman, est considéré comme l’un des plus grands compositeurs à avoir jamais vécu dans le pays.

Des années 60 aux années 90, Burman a composé la musique de 331 films. Il était principalement actif dans l’industrie cinématographique hindi en tant que compositeur, qui a également fourni des voix pour quelques compositions. La majorité de son travail était avec sa femme, Asha Bhosle et Mohammed Rafi.

Bien qu’il ait été à la base de nombreux directeurs musicaux en herbe de Bollywood, il n’a reçu que trois Filmfare Awards, dont l’un a été décerné à titre posthume pour « 1942 : A Love Story ».