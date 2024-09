Amitabh Bachchan se souvient avoir subi des « décharges électriques » pendant le tournage de Sara Zamana | Hindi Movie News

En tant qu’hôte sur ‘Kaun Banega Crorepati 16′, Amitabh Bachchan offre souvent des anecdotes de ses expériences sur les tournages de films, les cérémonies de remise de prix et plus encore. L’acteur vétéran a maintenant révélé que, pendant le tournage de la version de l’émission de la chanson ‘Sara Zamana‘, il « recevait des décharges électriques ».

Amitabh a révélé les détails les moins connus de l’une de ses performances les plus emblématiques dans le nouvel épisode tout en interagissant avec le candidat Swapn Chaturvedi du Madhya Pradesh. Il se souvenait de sa chanson emblématique « Sara Zamana » du film «Yaarana‘.

En tant que candidat, Swapn a montré son appréciation pour le film « Yaarana » et a révélé que c’était l’un de ses préférés. Il pourrait regarder le film encore et encore. Il a interrogé l’acteur vétéran sur sa capacité à jouer une variété de rôles et sur son exploration de différents genres tout au long de sa carrière. Amitabh Bachchan a plaisanté : « Hum toh naukri ke chakkar mein hote hain, bas naukri mil jaye ! »

Puis, se souvenant avec tendresse de la chanson à succès « Sara Zamana », il a révélé qu’il avait suggéré que la chanson soit enregistrée dans un stade. Stade Netaji Subhas Chandra À l’époque, Calcutta était si grande qu’ils ont décidé de filmer pendant la journée. Néanmoins, seules 12 000 à 15 000 personnes pouvaient prendre place dans les salles, mais 50 000 à 60 000 personnes sont venues voir la scène. Ils n’ont pas eu d’autre choix que de partir après l’arrêt du tournage.

Amitabh Bachchan a ensuite proposé de filmer en secret la nuit sans faire de publicité. Ils sont rentrés discrètement à Calcutta pour le tournage de nuit après avoir passé quelques jours à Mumbai, en priant pour qu’il n’y ait pas de foule. Le réalisateur a eu la brillante idée de créer l’apparence d’un public en plaçant des bougies sur les chaises. Ils ont réussi à filmer la chanson cette nuit-là.

Il a également raconté une anecdote amusante concernant sa tenue emblématique, la « veste bijli wala » (également connue sous le nom de veste électrique). Les lumières de sa veste étaient actionnées par un fil qui était connecté à l’électricité à l’époque, ce qui démontre à quel point la technologie était primitive. La guirlande lumineuse était entièrement enroulée autour du corps de Bachchan, et le fil qui reliait sa jambe au tableau électrique principal était branché. « Au moment où l’électricité a commencé à circuler, j’ai commencé à danser, non pas parce que je le voulais, mais parce que je recevais des décharges électriques ! » a-t-il ajouté.

Côté travail, Amitabh a été vu pour la dernière fois dans « Kalki 2898 AD » de Nag Ashwin aux côtés de Deepika Padukone, Prabhas et Kamal Haasan. Il sera ensuite vu aux côtés de Rajinikanth dans leur prochain projet.

