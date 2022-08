Amitabh Bachchan révèle ses “mains et jambes tremblantes” lors de l’animation d’un jeu télévisé

Amitabh Bachchan est prêt à figurer en tête des charts TRP avec la 14e saison de Kaun Banega Crorepati. La prochaine saison de KBC débutera le 7 août et récemment, Big B a assisté à une conférence de presse sur l’émission. Au cours de l’interaction avec les médias, Indian Express a demandé à Megastar ce qui le faisait revenir pour animer l’émission.

Bachchan a rapidement répondu à la question en affirmant: “Les gens qui viennent sur le plateau ici. Ce sont eux qui me récupèrent. La façon dont ils m’accueillent quand j’entre sur scène et la façon dont ils encouragent les candidats qui sont sur le chaud C’est ce qui me fait revenir saison après saison. La star de Paa a en outre révélé que même après 13 saisons de la série, il se sent toujours nerveux à l’idée de diriger la série. “Mes mains et mes jambes tremblent quand je viens sur le plateau. Je me demande si je serai capable de le faire ou non. Comment tout cela va-t-il se passer ? Chaque jour, j’ai peur en pensant à la façon dont je vais me conduire. Cependant, quand je vois le public ici, je me sens motivé. Chaque fois que je viens (sur le plateau), la toute première chose que je fais est de les remercier. C’est grâce à eux que nous sommes ici. La façon dont ils montrent leur intérêt et leur amour pour la série nous motive à aller de l’avant.

Kaun Banega Crorepati lancera sa 14e saison avec un high josh alors qu’Aamir Khan et deux vétérans de la guerre de Kargil orneront le premier épisode. Les trois invités de Padma Bhushan reçoivent un accueil chaleureux de l’hôte Amitabh Bachchan. Le colonel Mitali Madhumita et le major DP Singh laissent Bachchan et Khan étonnés en partageant leurs histoires de bravoure et de bravoure. En dehors d’eux, la boxeuse retirée MC Mary Kom et le footballeur Sunil Chetri orneront également le premier épisode.