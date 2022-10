Amitabh Bachchan révèle qu’il traverserait ‘khai’ pour regarder les filles pendant les jours d’université

Amitabh Bachchan a raconté au candidat Sahil Shende des histoires personnelles de ses années de premier cycle sur l’épisode le plus récent de Kaun Banega Crorepati 14. Amitabh a décrit comment, lorsqu’il traversait une montagne, il s’arrêtait dans un collège voisin pour regarder les femmes. Le concurrent l’a appelé un “joueur”.

« Humaara jo sœur école tha, woh bagal waali pahaadi mai tha », a fait remarquer Amitabh. (Notre école sœur était sur une montagne voisine.) ” Il a raconté l’histoire de son expérience et le public a commencé à rire. ” Beech mai khai hai “, a-t-il dit, ” woh khai ko paar karke woh ladkiya ke dekhe kaha hai aapni waali” (Il y avait une tranchée au centre, et après l’avoir traversée, j’avais l’habitude de chasser ma fille au collège des femmes). Après avoir entendu l’expérience de premier cycle d’Amitabh, Sahil a répondu : “Vous êtes un vrai joueur, monsieur ,” en hindi “et se mit à rire.

Amitabh a interrogé Sahil dans la vidéo, “Aapke jeewan mai koi (Avez-vous quelqu’un dans votre vie)?” Sahil a dit: “Nhi monsieur (Non monsieur)”, en secouant la tête avec timidité. Frère, personne ne peut mentir sur cette scène, vous devez nommer cette personne, a poursuivi Amitabh. “Bhaisaheb iss manch pe jhoot nhi bola jaata”, a-t-il ajouté.





Lors d’un récent accident sur les plateaux de son jeu à succès, Amitabh Bachchan s’est coupé une veine au mollet gauche. Il a dû se rendre rapidement à l’hôpital, où il a reçu des soins comprenant l’arrêt du saignement avec quelques points de suture. Les détails de l’accident ont été dévoilés par l’acteur sur son blog.

“Un morceau de métal en saillie a tranché mon mollet gauche et a réussi à couper la veine. avec l’aide d’une équipe de staff et de docs dans le temps .. le throb est le facteur de contrôle sur KBC et il faut dire que ces 3-4 heures sur chaque épisode, ne s’occupent que du … aahhh tant pis .. ! c’est un peu inopérant, mais la volonté de continuer dans le même esprit de mesure et de tribu et de classe dans la gamme donne un espoir et nous nous débrouillons .. c’est assez frais et avec des avis et des conseils », a écrit Amitabh dans son blog.

Avec Neena Gupta et Rashmika Mandanna, Amitabh a été récemment aperçu dans le film Goodbye. Il prépare actuellement le prochain film Uunchai de Sooraj Barjatya au cinéma. En plus de Boman Irani et Danny Dengzongpa, le film met également en vedette Anupam Kher, Neena Gupta, Parineeti Chopra et Boman. Le 11 novembre est le jour prévu pour les débuts en salles du film.