Amitabh Bachchan révèle que son look emblématique de ‘chemise nouée’ dans ‘Deewaar’ était un problème de couture

Amitabh Bachchan s’est rendu sur Instagram mardi pour partager une histoire dans les coulisses (BTS) de son film ‘Deewaar’. La mégastar a révélé que son look emblématique de « chemise nouée » dans le film était en fait un problème de couture. Il a rappelé que la chemise avait été faite si longue par erreur qu’ils ont dû la nouer. A l’époque, le réalisateur n’avait pas le temps de remplacer le maillot ni l’acteur et ils ont donc dû improviser.

En partageant la photo, il a écrit : « … c’était l’époque où mon ami .. et la chemise nouée .. elle a une histoire .. premier jour de tournage .. prise de vue prête .. appareil photo sur le point de rouler .. et la découverte que le la chemise a été faite trop longtemps – au-delà des genoux .. le réalisateur ne pouvait pas attendre une autre chemise ou un acteur remplacé .. alors l’a attaché dans un nœud et… »

‘Deewaar’ reste l’un des films les plus emblématiques à ce jour, les fans revisitent toujours ce classique en rappelant ses célèbres dialogues et une prémisse tout à fait unique du film. Le film sorti en 1975, il a été écrit par Salim-Javed et réalisé par Yash Chopra. Le film mettait également en vedette Shashi Kapoor, Neetu Singh, Nirupa Roy et Parveen Babi. « Deewaar » est devenu l’un des films les plus populaires de tous les temps parmi les fans et les critiques.

Côté travail, Amitabh Bachchan se prépare pour son prochain film ‘Au revoir’. On le verra également dans « Chehre » de Rumy Jaffrey, où il joue le rôle d’un avocat pénaliste avec Emraan Hashmi et Rhea Chakraborty et « Brahmastra » d’Ayan Mukerji, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.