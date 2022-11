Amitabh Bachchan révèle ce qui l’a attiré vers Jaya Bachchan, dit ‘humne apni patani se…’

Après Twitter, Kaun Banega Crorepati est devenu la plate-forme idéale pour Amitabh Bachchan pour montrer son côté décalé. Avec des aveux drôles et honnêtes à des révélations surprenantes, KBC sert la connaissance avec une bonne touche de divertissement. M. Bachchan est marié à Jaya Bachchan depuis 49 ans. Ensemble, ils ont donné l’exemple de la façon dont un couple filmique devrait avancer et survivre aux défis du mariage.

Dans le prochain épisode du jeu télévisé, Amitabh révèle ce qui l’a le plus attiré chez Jaya Bahaduri pour se marier. Tout en louant les longs cheveux de la candidate Priyanka Maharshi, la star d’Uunchai a révélé qu’il s’était marié avec Jaya en raison de ses longues mèches. Dans la promo partagée sur Instagram de la chaîne, Amitabh Bachchan a fait l’éloge des cheveux longs de Priyanka et lui a demandé de les ouvrir pour lui et le reste du public. Après que le candidat ait répondu à sa demande, Amitabh a déclaré: “Humne apni patni se byaah ek iss wajah se kiya tha kyuki unke baal kaafi lambi the”, le public commence à rire fortement de la révélation.

Plus tôt, un participant a interrogé l’acteur sur la façon dont il s’adressait à sa femme Jaya Bachchan au cours de l’émission. Réagissant à cela, Big B a dit: “Oui, j’utilise un nom spécial, mais pourquoi devrais-je vous le dire?”

Harsh a ensuite reconnu qu’il faisait parfois référence à sa femme Ritu comme Boo ou Bae et a suggéré que Big B envisage également d’appeler Jaya quelque chose de similaire. À cela, il a dit: «Je suis né dans l’Uttar Pradesh. Le mot ‘bae’ a un tout autre sens », « Kyu be kaise ho tum ? (Hey comment allez-vous?).

Plus tard, quand Harsh s’est plaint que sa femme ne lui permettait pas de se coucher tard pour regarder le match, ils ont même parlé de matchs de football. Alors que sa femme Ritu a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais interdit à Harsh de regarder le football, Bachchan a demandé à la femme en son nom de le laisser regarder un match ou deux s’il le souhaite.