Amitabh Bachchan remercie les fans de l’avoir comblé d’amour alors qu’il a 80 ans, dit “Je croise les mains et je prie…”

La mégastar Amitabh Bachchan, qui a aujourd’hui 80 ans, a partagé que 365 jours supplémentaires avaient commencé pour lui et a remercié tout le monde de l’avoir comblé d’amour et d’attention.

L’icône du cinéma est allée sur son blog et a écrit: “Et un autre 365 .. et un autre commence .. comme beaucoup d’autres débuts .. des débuts sont nécessaires .. ils fournissent des fins .. et les fins ont besoin d’amour, de grâce et de soin pour être accomplies. .”

Il a ensuite remercié tous ses fans, qu’il appelle affectueusement sa famille élargie ou EF, pour l’avoir comblé de tout l’amour qu’il a reçu.

“Il m’est impossible de tenter ce que votre amour et votre affection signifient pour moi… alors je croise les mains et prie pour tous dans un esprit de généreuse gratitude.”

Connu sous le nom de Shehenshah de Bollywood, Amitabh est considéré comme l’un des acteurs les plus réussis et les plus influents de l’histoire du cinéma indien. Il a travaillé dans plus de 100 films et a même prêté sa voix de baryton emblématique pour plusieurs chansons de films hindi.

Sur le front du travail, la dernière version d’Amitabh est Good Bye. Il sera ensuite vu dans Uunchaai, qui met également en vedette Parineeti Chopra.