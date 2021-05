Amitabh Bachchan rejoindra le pape François, Joe Biden et d’autres dans un événement mondial pour inspirer COVID-19 vax drive | Nouvelles des gens

Bombay: La superstar de Bollywood, Amitabh Bachchan, rejoint une foule de personnalités internationales, dont le pape François et le président américain Joe Biden, dans une émission spéciale télévisée à l’échelle mondiale intitulée VAX LIVE de Global Citizen: le concert pour réunir le monde, qui vise à inspirer la confiance des vaccins dans le monde entier et à aider à obtenir le COVID- 19 vaccin à tout le monde partout. Le programme spécial est diffusé dans le monde entier dimanche soir selon l’heure de l’Inde.

Le concert a été préenregistré au SoFi Stadium de Los Angeles et animé par la pop star internationale Selena Gomez. Il comprendra une nuit de performances musicales par Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin et HER, et rejoints par Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn et Sean Penn.

Le prince Harry et Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex, présideront la campagne de VAX LIVE et livreront un message mondial important pour l’équité en matière de vaccins lors de l’événement.

Le pape François, le président Joe Biden, la Première dame Dr Jill Biden et Amitabh Bachchan à part, le président Emmanuel Macron de France, le Premier ministre Justin Trudeau du Canada et le Premier ministre Andrej Plenkovic de Croatie feront également des apparitions.

Big B a lancé un appel urgent de l’Inde, où les cas continuent d’augmenter, en disant: « Mon pays, l’Inde, est aux prises avec la montée soudaine de la deuxième vague de COVID-19. En tant que citoyen du monde, j’appelle tous les citoyens du monde à se lever, Parlez à vos gouvernements, à vos sociétés pharmaceutiques et demandez-leur de faire un don, de donner, de tendre la main au public qui en a le plus besoin. Chaque effort compte. «

Le Pape François a appelé à «un esprit de justice qui nous mobilise pour assurer un véritable accès universel aux vaccins et une suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle. Un esprit de communion qui nous permet de générer un modèle économique différent, inclusif, juste et durable». .

Lancé par l’organisation internationale de plaidoyer Global Citizen, l’événement appelle à de nouveaux engagements de la part des gouvernements, du secteur privé et des philanthropes en faveur de la distribution équitable des vaccins Covid-19. Le président américain Biden et la première dame, le Dr Jill Biden, font une apparition spéciale dans le cadre du partenariat de Global Citizen avec l’initiative We Can Do This de la Maison Blanche pour accroître la confiance du public dans les vaccins Covid-19.

Dans leur discours vidéo, le président Biden a déclaré que les États-Unis « travaillaient avec les dirigeants du monde entier pour partager plus de vaccins et stimuler la production afin de s’assurer que chaque pays dispose des vaccins dont il a besoin ».

VAX LIVE fait partie du plan de relance global 2021 de Global Citizen pour le monde, une campagne d’un an et une série d’événements qui visent à aider à mettre fin à Covid-19 pour tous, à mettre fin à la crise de la faim, à reprendre l’apprentissage partout, à protéger la planète et à progresser l’équité pour tous. Global Citizen s’associe à Viacom 18 et Wizcraft International Entertainment pour amener VAX LIVE en Inde. Tout le produit de la même chose serait utilisé pour le travail de secours de Covid en Inde.

Le concert sera diffusé en Inde sur VH1, Colors Infinity et Comedy Central dimanche.