Amitabh Bachchan regrette de ne pas pouvoir faire du Kailash Mansarovar Yatra ; Le Premier ministre Narendra Modi répond

Le Premier ministre indien Narendra Modi est une personne profondément spirituelle et visite souvent des lieux religieux. Il avait posté une photo où on pouvait le voir prier devant le mont Kailash. Comme nous le savons, il est situé au Tibet. C’est censé être la demeure du Seigneur Shiva. En voyant la photo, Amitabh Bachchan a posté sur X qu’il se sentait bouleversé sachant qu’il ne pourrait peut-être pas faire le voyage jusqu’au mont Kailash, ne serait-ce qu’une seule fois. Il avait posté : « T 4799 – La religiosité… le mystère… la divinité de Kailash Parbat m’intrigue depuis longtemps. » Il a en outre écrit qu’il ne pourrait pas y assister sur place. Il a écrit : « Et le drame, c’est que je ne pourrai jamais le visiter en personne. »

T 4799 – La religiosité .. le mystère .. la divinité de Kailash Parbat m’intrigue depuis longtemps .. et le drame est que je ne pourrai jamais le visiter en personne .. pic.twitter.com/x5xe7ZAXaB Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 14 octobre 2023

Ma visite aux temples Parvati Kund et Jageshwar était vraiment fascinante. Dans les semaines à venir, Rann Utsav démarre et je vous invite à visiter Kutch. Votre visite à la Statue de l’Unité est également due. https://t.co/VRyRRy3YZ8 Narendra Modi (@narendramodi) 15 octobre 2023

Le Premier ministre Narendra Modi a visité certains des sanctuaires de l’Uttarakhand, notamment Parvati Kund. Il a même visité les temples de Jageshwar. Cette conversation a laissé les fans inquiets quant à la santé d’Amitabh Bachchan. Certains lui ont conseillé de prendre un avion privé et de voler avec une équipe médicale pour obtenir de l’aide. Jetez un oeil aux réactions…

Vous ne pourrez peut-être pas vous y rendre en raison de problèmes médicaux et de conditions de haute altitude où il pourrait y avoir un manque d’oxygène. Mais vous disposez de toutes les ressources à votre convenance et vous pouvez les utiliser et atteindre https://t.co/zdkKD6ulqJ sera une expérience fascinante et exaltante pour vous et ?? (@SachienTayal) 15 octobre 2023

Vous avez toutes les ressources à votre disposition monsieur, prenez une équipe médicale avec votre avion privé ou une ambulance aérienne si nécessaire, un réservoir d’oxygène est indispensable en raison de la haute altitude, isi bahane même votre équipe médicale obtiendra le darshan de Kailash Mansarovar, vous obtiendra punya. @Narendra Modi ji se Lotus ??? (@LotusBharat) 14 octobre 2023

Vous pouvez aller à Kailasa Parvat. Ce sera significatif et un voyage sacré. Restez six mois, puis visitez Urumqi. Par la suite, vous pourrez vous rendre à Guangzhou, Shanghai, Xian, rencontrer vos fans à Hong Kong & revenir. Ce sera également une visite de promotion culturelle ainsi que du bon Bollywood. Shams Ur Rehman Alavi (@indscribe) 15 octobre 2023

Eh bien, espérons qu’Amitabh Bachchan fera ce voyage à Kailash Mansarovar et réalisera son rêve. De nombreux PM Modi peuvent l’aider d’une manière ou d’une autre. La mégastar sera vue dans Ganapath qui arrive à Dussehra 2023.