Amitabh Bachchan reçoit une deuxième dose de vaccin COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: La mégastar de Bollywood, Amitabh Bachchan, qui avait reçu le premier vaccin contre le COVID-19 le mois dernier, a pris dimanche 16 mai la deuxième dose du vaccin.

Big B a pris son pseudo Instagram et a partagé une photo du centre de vaccination, où il pouvait être vu en train de recevoir le vaccin pour la deuxième fois.

Il a sous-titré le message comme suit: « Doosra bhi ho gaya. Covid wala, Cricket wala nahi. Désolé, c’est vraiment mauvais. »

Sur la photo, on pouvait voir Bachchan portant un T-shirt vert et un pantalon de jogging noir, associés à un masque noir et un bandana sur la tête.

La deuxième vague de coronavirus a infecté de nombreuses personnes et le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente rapidement.

À Bollywood également, un éventail de célébrités comme Kangana Ranaut, Aamir Khan, Vicky Kaushal, entre autres, ont été infectés en quelques semaines.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Amitabh Bachchan a récemment été choisi pour l’adaptation indienne de «The Intern» face à Deepika Padukone. En dehors de cela, il a des films comme «Jhund», «Brahmastra», «Goodbye», «May Day» et plusieurs autres en préparation.