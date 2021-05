Amitabh Bachchan reçoit une deuxième dose de vaccin COVID-19, légende photo avec référence au cricket

Amitabh Bachchan a récemment reçu la deuxième dose du vaccin COVID-19 et l’a apportée sur ses pages de médias sociaux pour partager les nouvelles. La mégastar a posté une photo de recevoir un coup tout en étant masquée. Avec la photo, Big B a même fait une blague que seuls les vrais amateurs de cricket décoderont. Bachchan est vu portant un T-shirt vert et un pantalon de jogging noir avec un masque noir et un bandana sur la tête sur la photo.

Big B a légendé la photo en disant: « » भी हो गया! Covid वाला, Cricket वाला नहीं! Désolé, c’était vraiment mauvais … «

Pendant ce temps, sur son blog, Bachchan a partagé une série de photos et a écrit sur l’aide qu’il a apportée aux patients COVID-19. La star légendaire a aidé les centres COVID-19 avec des ventilateurs, des bouteilles d’oxygène et plus encore.

Le ‘Gulabo Sitabo‘acteur a écrit: « J’ai pu livrer le premier lot de 10 ventilateurs aux endroits souhaités … la municipalité de la ville et trois hôpitaux et une clinique … le solde 10 que j’ai commandé devrait être dans un quelques jours et ils seront également distribués aux centres de soins et aux hôpitaux dans le besoin … «

Bachchan a ajouté: « Six ont été envoyés au BMC, à la demande de son commissaire, M. Iqbal Singh Chahal, qui a fait un excellent travail novateur dans le contrôle de la propagation du virus dans la ville, en faisant baisser les chiffres … les ventilateurs étaient a demandé à être dirigé vers son Addl., Com., M. Chore, qui l’a ensuite dirigé vers Mme Shashibala, la dame du Comm., bureau chargé des livraisons, qui nous a ensuite ordonné de l’envoyer au complexe sportif d’Andheri à M. Raju Palkar, qui les a reçus et la distribution sera à la discrétion de BMC, en tenant compte des divers besoins. «