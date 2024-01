Amitabh Bachchan, Rajinikanth, Alia-Ranbir atteignent le temple Ram

Célébrités à Ayodhya Ram Mandir LIVE : La cérémonie de consécration débutera après midi.

Des stars de cinéma et des célébrités de Bollywood sont arrivées au temple Ram nouvellement construit à Ayodhya pour la méga cérémonie de consécration. Acteurs Amitabh Bachchan. Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal-Katrina Kaif, Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Ayushmann Khurrana ainsi que le cinéaste Rohit Shetty ont atteint le grand temple lundi matin, avant l’événement de consécration.

Amitabh Bachchan

#MONTRE | Uttar Pradesh : les acteurs Amitabh Bachchan et Abhishek Bachchan au temple Shri Ram Janmabhoomi à Ayodhya pour assister à la cérémonie Pran Pratishtha du temple Ram pic.twitter.com/wJFUsLPjXJ -ANI (@ANI) 22 janvier 2024

Vêtus d’un pyjama kurta blanc et d’un châle, la mégastar Amitabh Bachchan et son fils Abhishek Bachchan sont arrivés au temple Ram lundi. Plus tôt dans la matinée, la mégastar a été aperçue à l’aéroport de Mumbai avant son départ pour Ayodhya.

Ranbir-Alia, Vicky-Katrina et Ayushmann Khurrana

Les couples de Bollywood Ranbir Kapoor-Alia Bhatt et Vicky Kaushal-Katrina Kaif ont atteint le grand temple Ram pour la cérémonie de consécration. Les acteurs Ayushmann Khurana, Vivek Oberoi, Madhuri Dixit étaient également présents aux côtés du cinéaste Madhur Bhandarkar, Rajkumar Hirani et Rohit Shetty. Quelques heures avant l’événement, les stars ont également été vues à l’extérieur de l’aéroport de Mumbai en tenue traditionnelle. Vêtues de saris et de pyjamas kurta, les célébrités ont accueilli les paparazzi les mains jointes.

#MONTRE | Les acteurs Madhuri Dixit Nene, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Ayushmann Khurrana, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et les cinéastes Rajkumar Hirani et Rohit Shetty arrivent au temple Shri Ram Janmabhoomi à Ayodhya pour assister à la cérémonie de Pran Pratishtha. pic.twitter.com/0KCYCaQz9R -ANI (@ANI) 22 janvier 2024

Ram Charan et Chiranjeevi

Les acteurs Telugu Ram Charan et Chiranjeevi interagissaient avec l’industriel Anil Ambani lors de l’événement Ram Temple. Les stars du sud et leur famille sont montés à bord d’un avion privé d’Hyderabad à Ayodhya.

#MONTRE | Les superstars Telugu Chiranjeevi et Ram Charan au temple Shri Ram Janmabhoomi à Ayodhya pour assister à la cérémonie Pran Pratishtha du temple Ram #RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/k4T95PvXkY -ANI (@ANI) 22 janvier 2024

Rajinikanth et Dhanush

Les superstars du Sud Rajinikanth et Dhanush ont atteint le temple Ram, un jour après avoir atteint la ville-temple d’Ayodhya pour une grande consécration. Les deux acteurs ont été vus envahis par des fans alors qu’ils atteignaient l’aéroport de Chennai pour leur vol hier.

#MONTRE | La superstar Rajinikanth arrive au temple Shri Ram Janmabhoomi à Ayodhya pour assister à la cérémonie du Pran Pratishtha pic.twitter.com/1ii6iCsdQ1 -ANI (@ANI) 22 janvier 2024

Anupam Kher et Randeep Hooda

Les jeunes mariés Randeep Hooda et Lin Laishram ont accueilli les médias à l’extérieur de l’aéroport avant de s’envoler pour Ayodhya. L’acteur s’est joint aux chants “Jai Shri Ram” avec les paparazzi. Interrogé sur l’inauguration, M. Hooda a déclaré : “C’est un grand jour pour l’Inde”.

“Fichiers du Cachemire” L’acteur Anupam Kher s’est également rendu à Ayodhya dimanche. L’acteur a posté une vidéo de lui-même à l’intérieur du vol avec un drapeau couleur safran à la main. ” J’ai atteint Ayodhya avec tous les fidèles de Ram. Il régnait une atmosphère de grande dévotion dans l’avion. Nous sommes bénis. Notre pays est béni ! Jai Shri Ram !”, a déclaré l’acteur dans un post sur Instagram.

Kangana Ranaut

L’acteur de la « Reine » Kangana Ranaut est arrivé dimanche à Ayodhya et a participé à une campagne de propreté dans un temple d’Ayodhya. Vêtu d’un sari en soie rouge et or, l’acteur a été vu balayant les sols du temple Hanuman Garhi. “Ayodhya a été décorée comme une mariée. Des bhajans et des yagya sont organisés à plusieurs endroits. On a l’impression d’avoir atteint ‘Dev Lok’… Nous ne pouvons rien dire sur ceux qui ne veulent pas venir… C’est vraiment C’est bien d’être à Ayodhya en ce moment”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse ANI.