Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, Ayushmann, Kajol à Mumbai mèmes de police pour la sensibilisation au COVID | Actualités Buzz

Bombay: La police de Mumbai a partagé vendredi une série de mèmes pleins d’esprit sur ses comptes Twitter et Instagram officiels mettant en vedette des stars de Bollywood. Les mèmes visent à rappeler aux gens de prendre des précautions au milieu de la deuxième vague en cours de la pandémie de COVID-19.

Les mèmes comportent des dialogues d’Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, Ayushmann Khurrana et Kajol, et sont à la fois humoristiques et informatifs.

Un mème mettant en vedette la photographie du défunt acteur Rajesh Khanna exhorte les gens à commander de la nourriture à la maison au lieu de sortir. On lit: «Rajesh» commande «Khanna» à la maison.

Parallèlement au mème, la police de Mumbai a publié: « Pushpa, nous détestons les briseurs de règles! Restez à la maison rey … #BeBollyGood #KakaWouldSay #StayHomeStaySafe #takingoncorona. »

Un mème mettant en vedette Amitabh Bachchan rappelle aux gens de porter correctement des masques. Il lit: «Big-B’lunder portant votre masque sous le nez.

Un mème mettant en vedette la photo de Kajol dit: Vous ne pouvez pas nous «Kajol» penser qu’il est essentiel d’obtenir des chocolats.

La police de Mumbai a emprunté un dialogue populaire de Kajol à « Kuch Kuch Hota Hai » pour écrire à côté du mème: « Tricheur, tricheur, tricheur … C’est ce que vous êtes! »

Le mème mettant en vedette Ayushmann Khurrana met en garde les gens contre la sortie. Il se lit comme suit: «Ayush, Maan» Ja – il est très imprudent de sortir inutilement.

À côté du mème, il est écrit: «Soyez ‘Zyada Saavdhan’ aujourd’hui pour vous assurer que tout est ‘Shubh Mangal’ tous les jours.