Amitabh Bachchan publie des photos de ses jours de mannequinat | Nouvelles des gens

MUMBAI : Megastar Amitabh Bachchan a partagé des images de retour de ses jours de mannequin sur ses réseaux sociaux. Big B a ramené ses fans dans le passé avec des photos de ses jours de mannequin sur son Instagram.

Dans son billet de voyage nostalgique, il a exprimé le désir de revenir à cette époque.

Amitabh avait l’air pimpant sur deux photos, où il est vu vêtu d’une tenue formelle noire et grise et une autre avec un pantalon multicolore et un T-shirt noir portant un sac de sport. « … ce serait tellement bien de revenir à ces jours… mais… », a-t-il écrit.

L’Instagram de Big B a été inondé de commentaires de Bollywood et de fans.

L’acteur Rohit Roy a commenté: « Ma vie est centrée sur ces jours Amit ji..my existence est une somme totale de CES jours », avec un emoji de cœur.