Amitabh Bachchan prétend être le pionnier des lunettes de soleil larges, Ranveer Singh réagit

Amitabh Bachchan est certainement le pionnier. Dans les années 70, sa coiffure fait fureur chez les jeunes. Les personnages de jeune homme en colère de la star résonneraient avec le public. Les dialogues de l’acteur Sholay ont été imités et prononcés par ses fans. De plus, le sens de la mode de la star de Don est impeccable, et il est toujours copié par les générations actuelles.

Sr Bachchan a posté une photo de lui lors d’une occasion mahurat de son film. Sur la photo, Amitabh avait l’air pimpant avec de larges reflets rouges et il a souligné qu’il était parmi les premiers à essayer cela, et les acteurs de la génération Z le copient. La star de Baghban a posté la photo avec la légende, et a écrit : “La mode se répète… les regards des années 70… peut-être au film Mahurat de Trishul ou Man ji… et je vois les stars d’aujourd’hui porter des vêtements similaires…”

Voici la photo







Dès que M. Bachchan a posté la photo, elle est devenue virale instantanément. Une majorité de ses partisans étaient d’accord avec le fait qu’il est le pionnier. Ranveer Singh a commenté la photo en disant : “OG avec (emoji feu).” Shweta Nanda a commenté la photo en disant : “Puis-je les avoir s’il vous plaît !!” Ronit Roy a également écrit “OMG!” La petite-fille de Big B, Navya Nanda, a laissé tomber des émojis cardiaques sur le message.

LIS: Amitabh Bachchan devient émotif alors que son film Don fête ses 44 ans

Auparavant, Amitabh Bachchan était devenu nostalgique, se souvenant des longues files d’attente devant les cinémas après la sortie de son thriller d’action Don en 1978. S’adressant à Instagram, Amitabh a sous-titré : “Réservation à l’avance de mon film DON… Et ils ont dit… que les files d’attente faisaient un mile de long… sorti en 1978… 44 ans ! ET ceux-ci sont également sortis la même année : DON, Kasme Vaade, Trishul, Muqaddar Ka Sikandar, Ganga Ki Saugandh… 5 Blockbusters en un an ! Certains d’entre eux ont duré plus de 50 semaines… Oh, c’était l’époque !” Sur le front du travail, Amitabh a été vu pour la dernière fois à Jhund. On le verra ensuite dans le très attendu Brahmastra Part One: Shiva.