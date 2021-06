Amitabh Bachchan présente son adorable « co-star au travail », voir photo

La mégastar Amitabh Bachchan est prête à sortir et à tirer pour son nouveau projet. Une boule de poils l’accompagne. Big B est allé sur son Instagram et a posté une adorable photo de lui et d’un mignon golden retriever. On peut le voir gratter le cou du chien avec un dévouement total.

La star a sous-titré le post comme « mon co-star au travail .. quand il est sur le plateau, toute l’atmosphère change .. c’est pourquoi ils sont le meilleur ami de l’homme et de la femme ! »

La petite-fille d’Amitabh, Navya, s’est rendue dans la section des commentaires et a commenté avec des emojis de cœur. Les fans sont tous émerveillés par la photo.

Pour les inconnus, en 2013, le chien de compagnie bien-aimé d’Amitabh, Shanouk, est décédé des suites d’une brève maladie. ‘La douce brise chaude par un matin froid’… Je viens de s’arrêter. Shanouk mon animal de compagnie Piranha Dane est décédé il y a peu de temps… » a posté Bachchan.

Récemment à la mort de Milkha Singh, Amitabh Bachchan a partagé la dernière page de l’autobiographie de « Flying Sikh » qui disait : « Mes derniers mots seraient : prenez des raccourcis, mais rappelez-vous qu’il n’y a pas de raccourcis vers le succès. Dans de tels moments, vous devriez essayer de vous inspirer de ce couplet en ourdou : « Mita de apni hasti ko agar koi martaba chahe, ki dana khak mein mil kar gul-gulzar hota hai »

Sur le plan du travail, Amitabh a récemment annoncé qu’il ferait partie de Deepika Padukone-starrer ‘The Intern’. La superstar a remplacé le défunt acteur Rishi Kapoor qui était auparavant censé jouer le rôle. Le film est un remake du film à succès hollywoodien 2015 du même nom, qui mettait en vedette Robert De Niro et Anne Hathaway. Big B a également des films comme ‘Jhund’, ‘Goodbye’, ‘May Day’ et plusieurs autres en préparation.