Amitabh Bachchan pose la première question, connais la réponse ici

«Kaun Banega Crorepati 13» de Sony Entertainment sortira bientôt sur les petits écrans. Selon les fabricants, cette saison suivra un processus de sélection et de dépistage numérique.

Les inscriptions pour le spectacle ont commencé le lundi 10 mai à 21 h. La première question pour le spectacle a été annoncée par l’animateur, Amitabh Bachchan.

Voici la première question de ‘Kaun Banega Crorepati 13’:

Pour commémorer l’anniversaire de naissance de qui le gouvernement indien a-t-il déclaré le 23 janvier «Parakram Diwas»?

Il est venu avec les options suivantes: A) Shaheed Bhagat Singh, B) Netaji Subhas Chandra Bose, C) Chandrashekhar Azad D) Mangal Pandey.

La bonne réponse à cette question est B) Netaji Subhas Chandra Bose.

Les participants doivent envoyer leurs réponses avant 21 heures demain. Les participants peuvent répondre aux questions en se connectant au «Sony Liv» App ou en envoyant un SMS.

Pour envoyer une réponse par SMS, les participants doivent envoyer ‘KBC Votre réponse Âge Sexe’ à «509093».

«Kaun Banega Crorepati» est un jeu télévisé basé sur le programme britannique «Who Wants to Be a Millionaire?». Le spectacle est aimé par les fans de la superstar vétéran à travers le pays. Le spectacle a commencé en l’an 2000 et depuis lors, a eu 12 saisons avec des inscriptions pour la 13e édition en cours.

Dans le même ordre d’idées, lors du tournage de la 12e saison de KBC en juillet 2020, l’acteur et son fils Abhishek Bachchan ont tous deux reçu un diagnostic de COVID-19 – le moment où l’Inde assistait à la première vague de l’infection mortelle.

Cependant, dès que Big B s’est remis de l’infection, il est retourné sur les plateaux et a commencé à tirer tout en respectant tous les protocoles de sécurité.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Amitabh Bachchan a récemment été choisi pour l’adaptation indienne de «The Intern» face à Deepika Padukone. En dehors de cela, il a des films comme «Jhund», «Brahmastra», «Goodbye», «May Day» et plusieurs autres en préparation.