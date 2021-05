Amitabh Bachchan pose la 8ème question pour l’inscription, connais la réponse ici

«Kaun Banega Crorepati 13» sera bientôt sur les petits écrans et les créateurs de l’émission ont déclaré que cette saison suivrait un processus de sélection et de projection numérique.

Les inscriptions pour «KBC 13» ont débuté le 10 mai à 21 heures. L’animateur de l’émission, la mégastar Amitabh Bachchan, a posé lundi 17 mai la huitième question pour le processus d’inscription. Bachchan a également déclaré que peu importe à quel point un défi est difficile dans la vie, si quelqu’un travaille assez dur, il peut conquérir tous ses rêves.

Voici la huitième question posée par Amitabh Bachchan pour les inscriptions ‘KBC 13’:

Qui a reçu le prix Dadasaheb Phalke en 2021?

A) Kalam Haasan

B) Dharmendra

C) Jeetendra

D) Rajnikanth

La bonne réponse est D) Rajnikanth

Les participants peuvent répondre aux questions en se connectant au ‘Sony Liv‘App ou en envoyant un SMS. Pour envoyer une réponse par SMS, les participants doivent envoyer ‘KBC Votre réponse Âge Sexe ‘ à ‘509093».

Tout en partageant la question, la chaîne diffusant l’émission a écrit: « # KBC13 Voici la 7ème question des inscriptions # KBC13. Veuillez envoyer vos réponses avant 21 heures demain. @Sonylivindia @amitabhbachchan. »

«Kaun Banega Crorepati» est un jeu télévisé basé sur le programme britannique «Who Wants to Be a Millionaire?». Le spectacle est aimé par les fans de la superstar vétéran à travers le pays. Le spectacle a commencé en l’an 2000 et depuis lors, a eu 12 saisons avec des inscriptions pour la 13e édition en cours.

Il est à noter que lors du tournage de la 12e saison de « KBC » en juillet 2020, Big B et son fils acteur Abhishek Bachchan ont tous deux reçu un diagnostic de COVID-19 avec Aishwarya Rai Bachchan et Aaradhya Bachchan.