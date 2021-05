Amitabh Bachchan pose la 10ème question pour l’inscription, connais la réponse ici

Dans la dixième question pour les inscriptions de ‘Kaun Banega Crorepati 13‘, Amitabh Bachchan a posé une question spatiale sur l’événement qui a eu lieu ces derniers temps. La question est « Où le rover Perseverance a-t-il atterri avec succès en 2021? » Les options sont «A. Mars B. Vénus C. Jupiter et D. Ganymède». La bonne réponse est Mars.

Lors du partage de la question, la vidéo a été tweetée comme suit: « Voici la dernière question des inscriptions # KBC13. Veuillez envoyer vos réponses avant 21 heures demain. @SonyLIV @SrBachchan. »

Selon le site Web de la NASA, le travail principal du rover Perseverance est de «rechercher des signes de vie ancienne et de collecter des échantillons de roche et de régolithe (roche et sol brisés) pour un éventuel retour sur Terre».

Il a été lancé le 30 juillet 2020 et a atterri le 18 février 2021 dans le cratère Jezero, sur Mars. La démonstration technique est décrite comme « L’hélicoptère Mars a terminé sa démonstration technologique de 30 jours et est maintenant dans sa nouvelle phase de démonstration opérationnelle. »

Parler de ‘KBC 13‘, Big B revient en tant qu’animateur pour la 21e année de l’émission car elle a été diffusée pour la première fois en 2000. La mégastar a même accueilli l’émission en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus.

Bachchan a repris le tournage l’année dernière après s’être remis du COVID-19 avec son fils et acteur Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan et la petite Aaradhya Bachchan.

L’inscription pour ‘KBC 13‘se termine par la dixième question et les créateurs vont bientôt annoncer la date de diffusion de l’émission à succès.