Amitabh Bachchan pose avec Jaya Bachchan et ses petits-enfants Aaradhya, Nayva et Agastya à l’occasion de son 81e anniversaire

La superstar Amitabh Bachchan, également connue sous le nom de star du millénaire, a également salué les paparazzi la veille de son anniversaire.

La mégastar Amitabh Bachchan fête son 81e anniversaire le 11 octobre. Aux petites heures de mercredi, Navya Nanda, fille de Shweta Bachchan Nanda et Nikhil Nanda, a partagé une photo intérieure de la célébration de l’anniversaire de son grand-père et la photo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. .

S’adressant à ses histoires Instagram, Navya a publié une photo sur laquelle Amitabh peut être vu avec sa femme-actrice Jaya Bachchan, et ses trois petits-enfants Navya Nanda et son frère Agastya Nanda (qui fera ses débuts à Bollywood dans The Archies en décembre) , et Aaradhya Bachchan, fille d’Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan.

La mère de Navya, Shweta Bachchan, a également publié un collage de quatre photos serrant son père dans ses bras lors de sa journée spéciale. « Joyeux 81ème Papa, Gros souliers (et câlins) que personne ne parviendra jamais à remplir », a-t-elle légendé le clic qu’elle a partagé sur son Instagram. En réaction à son message, Ranveer Singh a laissé tomber plusieurs émojis cardiaques.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Amitabh sera vu ensuite dans Ganapath : A Hero Is Born. Sorti en salles le 20 octobre, le thriller d’action dystopique met en vedette Tiger Shroff dans le rôle principal et Kriti Sanon dans le rôle principal. Le réalisateur de Vikas Bahl entrera en collision au box-office avec le drame romantique Yaariyan 2.

Big B a deux productions non hindi à gros budget qui devraient sortir l’année prochaine. Le premier est le drame d’action dystopique de Nag Ashwin, Kalki 2898 AD, qui met également en vedette Prabhas, Deepika Padukone et Kamal Haasan dans les rôles principaux. Le premier aperçu du film, dévoilé au San Diego Comic-Con en juillet de cette année, a suscité l’enthousiasme des cinéphiles.

Le deuxième film est le prochain titre Thalaivar 170 dans lequel Amitabh partagera l’espace d’écran avec le légendaire Rajinikanth après 33 ans. Réalisé par TJ Gnanavel de Jai Bhim, le film très attendu met également en vedette Fahadh Faasil et Rana Daggubati dans les rôles principaux.

