Amitabh Bachchan pleure la perte de Raju Srivastava ; se souvient comment le comédien avait ouvert les yeux alors qu’il était dans le coma lorsque son enregistrement vocal a été joué

Le comédien Ace Raju Srivastava a rendu son dernier souffle le mercredi 21 septembre après s’être battu pour sa vie pendant 43 jours. Il est décédé à l’AIIMS, où il a été hospitalisé le 9 août et a été mis sous ventilateur après avoir subi un arrêt cardiaque alors qu’il s’entraînait dans le gymnase du sud de Delhi. Alors que tout le pays pleurait sa perte, Amitabh Bachchan a révélé que Raju avait un peu ouvert les yeux alors qu’il était dans le coma lorsque son enregistrement vocal a été joué dans ses oreilles.

Selon les rapports précédents, Big B avait envoyé une note vocale à la famille de Raju et elle a été jouée pour ramener le comédien du coma. “C’est assez Raju. Lève-toi Raju et continue à nous apprendre à rire”, était le message que la mégastar avait envoyé.

Big B a été profondément attristé par la mort prématurée de Raju. Il a exprimé ses sentiments en disant : « Un autre collègue, un ami et un artiste créatif nous quitte. Une maladie soudaine et (il est) parti avant l’heure, avant la fin de son temps de créativité. Chaque jour le matin, avec lui dans l’esprit et les informations de proches.”

Mentionnant à propos de l’enregistrement vocal, Amitabh Bachchan a écrit sur son blog : “Ils ont été conseillés d’envoyer une voix pour réveiller son état. Je l’ai fait et ils l’ont joué pour lui dans son état dans ses oreilles. À un moment donné, il a ouvert l’œil un peu et puis, est parti. Son sens du timing et l’humour familier de sa naissance resteront avec nous. C’était unique, ouvert, franc et rempli d’humour. Il sourit du ciel maintenant et sera la raison de la joie avec les dieux.”

Raju Srivastava a été incinéré au Nigambodh Ghat à New Delhi le 22 septembre. Son fils Ayushmaan a effectué les derniers rites selon les rituels hindous. Les poètes-humoristes vétérans Surendra Sharma, Ashok Chakradhar et le cinéaste Madhur Bhandarkar, d’autres comédiens et amis tels que Sunil Pal et Ahsaan Qureshi ont assisté aux funérailles. Le regretté comédien laisse dans le deuil sa femme Shikha et leurs enfants Antara et Ayushman.