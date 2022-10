Amitabh Bachchan pleure après qu’Abhishek Bachchan l’ait serré dans ses bras

Le 11 octobre, l’acteur vétéran Amitabh Bachchan fêtera ses 80 ans. Il a connu un moment de larmes lors du tournage du prochain épisode d’anniversaire lorsque son fils, Abhishek Bachchan, a fait une visite inattendue dans le jeu télévisé. Jaya Bachchan apparaîtra également dans l’épisode. L’annonce de l’épisode, qui présente un Amitabh Bachchan visiblement surpris donnant un Abhishek à son arrivée, a été partagée sur les réseaux sociaux par les créateurs de l’émission.





Amitabh Bachchan peut être vu animer l’émission dans la publicité. Les concurrents et Big B semblent choqués lorsque le buzzer retentit plus tôt que d’habitude. On peut entendre l’acteur chevronné déclarer : “Bohot jaldi khatam kar diya khel ko”. La chanson populaire “Kabhi Kabhi Mere Dil Mein Khayaal Aata Hai” de Big B, mais avec la voix d’Abhishek, joue en arrière-plan au fur et à mesure que la vidéo progresse.





« KBC ke manch kuch aise pal aaye, jo aansu ponchte hai sabke unn Amitabh Bachchan ji ke hi aankhon se aansu chhalak gaye ! lire la légende.

Sur Kaun Banega Crorepati 14, Amitabh Bachchan a révélé un fait intéressant lié à Pratiksha. Tout en animant le jeu, il a présenté le concurrent Prakyath Shetty et les membres de sa famille au public. Le nom de la sœur de Shetty est Pratiksha. Ainsi, Amitabh a ajouté: “Pratiksha est un très beau nom, même son père a nommé leur maison Pratiksha.”

La star de Goodbye a déclaré que de nombreuses personnes lui avaient demandé pourquoi il avait nommé la maison. « Les gens me demandent pourquoi avez-vous gardé le nom de votre maison Pratiksha. Mais je leur dis que je ne l’ai pas choisi, c’est mon père qui l’a fait. » Il a poursuivi : « J’ai demandé à mon père pourquoi tu gardais le nom de Pratiksha. Bapuji a un poème avec une ligne qui dit ‘swagat sabke liye hain par nahi hain kisi ke liye Pratiksha.'” Tout le monde a applaudi et ils ont continué à jouer le spectacle

Dans un épisode précédent, Amitabh Bachchan a posé une question basée sur une image au candidat Naveen Kumar. Lors du partage des options, une image d’un serpent est apparue à l’écran. Après avoir répondu à la question, le concurrent a été invité à retirer la photo car il a peur des serpents. Bachchan a résonné avec lui et a ajouté que même lui les craignait. Naveen a ajouté que chaque fois qu’il voit un serpent, il attrape de la fièvre, et l’hôte a déclaré que même lui ressentait des sentiments similaires.