Amitabh Bachchan passe sous le scanner des fans d’Aishwarya Rai Bachchan pour CETTE raison; les internautes disent, ‘Nanaji ki priorise clear hai’

Le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda, fait ses débuts avec The Archies. Le fier grand-père s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo d’enfance de Twinkle Khanna et Shweta Bachchan. Il a dit que Shweta est mariée à Nikhil Nanda et que son fils Agastya est prêt pour son premier film. Bien qu’il n’ait pas directement promu le film The Archies ou Agastya Nanda, beaucoup ont estimé qu’il l’avait fait de manière subtile. La photo est en cours de discussion sur Reddit par les utilisateurs. Le clic est extrêmement adorable. Ce qui a bouleversé les gens, c’est qu’il n’a pas partagé une seule photo d’Aishwarya Rai Bachchan bien que Ponniyin Selvan soit un tel succès.

UN UTILISATEUR DE REDDIT PERTURBÉ AVEC AMITABH BACHCHAN

Un utilisateur de Reddit en colère a écrit qu’il semblait évident qu’il avait un parti pris envers son côté de la famille. La personne a commenté: « Amit Ji n’a pas pu publier pour Aish, sur ses possibles plus grands films de carrière. Mais ici, en publiant une photo de Twinkle Khanna et Shweta Nanda afin qu’il puisse relier les points et faire connaître le prochain film d’Agastya, Archies, à ses 34,5 millions de followers. . Les priorités de Nana ji ki clarifient hai. Jetez un oeil à la capture d’écran

Une personne a également souligné que Vrinda Rai, la mère de l’actrice, les a désabonnées toutes les deux. Aishwarya Rai Bachchan a passé un bon moment au box-office avec le succès des films Ponniyin Selvan. Ils sont également contrariés qu’elle n’ait pas été mentionnée dans le podcast de Navya Naveli Nanda où seules Shweta Bachchan et Jaya Bachchan ont parlé.

JAYA BACCHHAN SUR BAHU

Une vieille interview où Jaya Bachchan faisait l’éloge d’Aishwarya Rai Bachchan a été discutée il y a quelques jours. Elle avait dit qu’ils adoraient le bahu de la maison. Il semble qu’Amitabh Bachchan raffole de son bahu rani et la traite comme une fille. Elle a également déclaré qu’Aishwarya Rai Bachchan n’était pas quelqu’un qui prenait sa célébrité très au sérieux. Elle a dit qu’Aishwarya Rai Bachchan est une introvertie et quelqu’un qui observe ceux qui l’entourent. Eh bien, nous pouvons comprendre que ses fans soient mécontents qu’Amitabh Bachchan n’ait pas fait la promotion de son bahu. Il compte plus de 34 millions de followers sur les réseaux sociaux, ce qui représente une portée énorme.

Mais alors tout ne dépend pas des réseaux sociaux. Il pourrait la motiver dans leur espace personnel.