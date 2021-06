Amitabh Bachchan partage une photo nostalgique du père Harivansh Rai Bachchan | Nouvelles des gens

New Delhi: L’icône de Bollywood Amitabh Bachchan était sur une vague de médias sociaux tout le lundi. Dans différents messages sur Instagram et Twitter, il a présenté aux fans sa co-star à fourrure dans un projet à venir, a partagé une réflexion sur les bienfaits du yoga, a commémoré la Journée mondiale de la musique et, enfin jusqu’à présent, a partagé une photo de retour ramenant des souvenirs de son père, le poète Harivansh Rai Bachchan.

« PÈRE .. » il a écrit avec son dernier post sur Instagram, avec une image en noir et blanc granuleuse qui capture un moment émouvant de l’acteur vétéran étreignant son défunt père.

Environ une heure avant la publication, Bachchan a partagé une note sur la Journée mondiale de la musique, qui est célébrée lundi. Il a téléchargé une photo dans un studio portant du matériel d’enregistrement.

« Et la musique… le meilleur ami de votre esprit… », a-t-il écrit à côté de la photo.

Lundi était également la Journée internationale du yoga, et Big B a célébré l’occasion en publiant une photo en train de pratiquer le yoga. « … et le Yoga… le meilleur ami de votre corps… », a-t-il écrit à côté de la photo.

Plus tôt le même matin, l’acteur vétéran avait mis en ligne une photo avec un chien golden retriever et l’avait légendé : « Mon co-star au travail. Quand il est sur le plateau, toute l’atmosphère change.