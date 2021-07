Amitabh Bachchan partage une photo inédite du test de look ‘Reshma Aur Shera’, les fans l’appellent le sosie de Sonu Sood

Amitabh Bachchan, la mégastar de Bollywood, publie constamment des photos et des vidéos sur ses comptes de médias sociaux. Il aime interagir avec ses followers. En revanche, dimanche, il a pris d’assaut Internet en publiant une photo flashback de son passé. Ses followers ont été perplexes devant la photo, et ils l’ont comparé à un autre acteur, Sonu Sood. Oui, vous avez bien lu. Ils ont reconnu l’interprète à son image. L’image a été prise lors d’un test de look pour son film de 1971 Reshma Aur Shera.

S’adressant à son compte Instagram officiel, il a écrit: « Mon test de look pour le film « Reshma aur Shera » .. 1969 .. J’ai été sélectionné ».

L’acteur est vêtu d’une tenue d’homme du Rajasthan sur la photo. Sur sa tête, il arborait un énorme turban, deux colliers et des boucles d’oreilles. De plus, il avait du khôl dans les yeux.

Sunil Dutt et Waheeda Rehman sont apparus dans le film. Les acteurs de soutien comprenaient Vinod Khanna, Raakhee, Ranjeet, KN Singh, Jayant et Amrish Puri.

Les fans aussi dans la section des commentaires et ont écrit: « Je ne veux pas manquer de respect à Amitabh monsieur, mais je suis le seul à avoir eu un coup d’œil sur Sonu Sood monsieur en lui? » Un autre fan a écrit : « Sonu Sood ».

Côté travail, on le verra ensuite dans ‘Au revoir’, ‘Brahamstra’. La bande-annonce de son film ‘Chehre’ est également sortie. Il devait sortir en avril, mais en raison de la pandémie, il a été reporté. Il a également ‘Jhund’, ‘Prabhas 21′, T’era Yaar Hoon Main’ dans son pipeline.