Amitabh Bachchan partage une photo hilarante de lui-même des décors de Kaun Banega Crorepati

La star de Bollywood, Amitabh Bachchan, a publié mardi une photo hilarante de lui-même en pyjama sur les plateaux de Kaun Banega Crorepati. S’adressant à Instagram, l’acteur légendaire a donné une légende originale. Il a écrit : « Pehanne ko de diya pyjama, laga sadi ko fada, aage choti jeb dedi, aur peeche laga hai nada.

Il a également été vu portant une écharpe bleue enroulée autour de son cou. Le sens de la mode de Big B ressemble à Ranveer Singh qui est connu pour ses choix de tenues et son style originaux. L’acteur vétéran était prêt pour le coup.





Récemment, l’acteur de Jhund a partagé une photo de retour des décors de son film Trishul. Et sous-titré, “les modes se répètent .. les regards des années 70 .. peut-être au Mahurat de Trishul ou au film Man ji .. et je vois les stars d’aujourd’hui porter des vêtements similaires” Populairement connu sous le nom de Big B, Amitabh était à juste titre appelé le Shahenshah de Bollywood. Il a construit son image à l’écran en tant que jeune homme en colère en incarnant des rôles agressifs dans des films comme Zanjeer, Muqaddar Ka Sikandar, Deewar et Kaala Patthar pour n’en nommer que quelques-uns.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Amitabh sera vu dans Brahmastra d’Ayan Mukerji, qui met également en vedette Alia Bhatt, Ranbir Kapoor et Nagarjuna. Le film sortira le 9 septembre 2022. Il fait également partie de Goodbye de Vikas Bahl, dans lequel il jouera le rôle de Bhaskar Prajapati. Outre Amitabh, le film met également en vedette Rashmika Mandanna et Neena Gupta. Il retrouve également Deepika Padukone pour le remake de The Intern et Project K.

En dehors de cela, Big B a également terminé son tournage pour son prochain projet Uunchai avec Parineeti Chopra, Anupam Kher et Boman Irani. La date de sortie du film est toujours attendue.