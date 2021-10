Amitabh Bachchan partage une photo de son orteil cassé et révèle qu’il souffre d’une  » douleur atroce « 

Malgré ses problèmes de santé et ses blessures dans le passé, Amitabh Bachchan a démontré à plusieurs reprises son engagement envers sa carrière et qu’il est indomptable. Il a récemment mis en ligne une photo de son orteil fracturé et a révélé qu’il le cachait avec des chaussures semblables à des chaussettes lors du tournage de « Kaun Banega Crorepati 13 ». Bachchan a déclaré jeudi sur son blog que la blessure lui causait « une douleur atroce », mais qu’il serait guéri dans quelques semaines. L’acteur a téléchargé quelques photos du tournage de KBC 13 et a réfléchi aux jours où il se sentait en bonne santé et pouvait porter ce qu’il voulait.

Il a écrit : « et les chaussures de camouflage pour l’orteil fracturé .. des chaussettes comme porter mais en effet une chaussure .. une protection douce pour l’orteil qui a été endommagé et cassé .. mais toujours la vérification orthographique de la joie de vivre (?) .. et plus .. un voyage enrichissant vers la fin des temps quels qu’ils soient .. (sic)”

« l’orteil cassé, fracturé à la base et dans la douleur atroce .. le découragement de l’espace ne doit jamais être mis dans le plâtre .. car il n’y a pas encore de méthode découverte .. donc un travail doux et efficace fait connu dans le langage courant comme ‘buddy taping’ .. mon pote, parce que le doigt cassé reçoit de la sympathie de celui d’à côté, réuni à l’unisson et scotché pendant 4-5 semaines .. (sic)”

Regardez les photos ici-

L’acteur emblématique a partagé des photographies des épisodes de la série sur le thème de Navratri. Il était vêtu d’un kurta-pyjama blanc avec une veste bandhgala, et il avait l’air plus pimpant que jamais. Pendant ce temps, l’épisode spécial du vendredi de « KBC 13 » mettra en vedette les acteurs Pratik Gandhi et Pankaj Tripathi. Gardez un œil sur cet espace pour obtenir les informations les plus récentes sur le spectacle Amitabh Bachchan !