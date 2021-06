Amitabh Bachchan partage des photos de mariage inestimables avec sa femme Jaya Bachchan à l’occasion du 48e anniversaire

Megastar Amitabh Bachchan célèbre aujourd’hui son 48e anniversaire de mariage avec sa femme et acteur Jaya Bachchan. La star vétéran a marqué l’occasion en partageant des photos inestimables inédites de leur mariage.

Big B a profité de son compte Instagram pour partager un collage de photos inédites cliquées lors de leur cérémonie de mariage. Remerciant tout le monde pour leur amour, il a écrit: « Le 3 juin 1973 .. merci à tous pour vos salutations à l’occasion de notre anniversaire. »

Bientôt, plusieurs célébrités de la ville B comme Shilpa Shetty, Bhumi Pednekar, Dia Mirza, Bipasha Basu, Sonal Chauhan, Neha Dhupia et d’autres ont souhaité Big B dans la section des commentaires. Shilpa a écrit : « Happpppppyyyy Anniversary @amitabhbachchan ji et Jaya tante, en vous souhaitant encore de nombreuses années d’amour et de bonheur. »

Bhumi a commenté la publication en écrivant: « Joyeux anniversaire légendes. » Bipasha a souhaité au couple un « Joyeux anniversaire », avec une série d’émojis cardiaques.

Big B a également célébré cette journée spéciale en publiant une note sincère sur son blog Tumblr.

Dans son blog, le vétéran a déclaré: « Merci à tous avec une immense gratitude pour les voeux de Jaya et moi lors de notre anniversaire de mariage .. 3 juin 1973 .. maintenant 48 ans !! Vos souhaits et vos paroles aimables ont été des plus émouvants rempli d’amour pour nous .. et nous les apprécions vraiment .. Pour aujourd’hui et maintenant. »

Amitabh et Jaya se sont mariés le 3 juin 1973. Plus tard dans leur vie, le couple a accueilli deux enfants, sa fille Shweta Bachchan Nanda et son fils Abhishek Bachchan.

Amitabh et Jaya ont travaillé ensemble dans des dizaines de films dont « Guddi », « Ek Nazar », « Bawarchi », « Sholay », « Kabhi Khushi Kabhi Gham », « Abhimaan », « Chupke Chupke », entre autres.

Big B est l’un des utilisateurs de médias sociaux les plus actifs et continue de traiter les fans avec des images de retour de son livre de souvenirs. Il partage également des anecdotes associées aux images.

Récemment, Big B a passé 52 ans dans l’industrie cinématographique. L’acteur a posté un collage de photos de ses différents films célébrant le jalon.

Il a sous-titré le post, « 52 ans .. !!! Bonté .. merci Ef Moses pour cette compilation .. se demande toujours comment tout s’est passé. » -avec Emraan Hashmi.

Sr Bachchan figurera également dans « Brahmastra » d’Ayan Mukerji aux côtés de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.

Amitabh a récemment annoncé qu’il ferait partie de Deepika Padukone-starrer ‘The Intern’. La superstar a remplacé le défunt acteur Rishi Kapoor qui était auparavant censé jouer le rôle. Le film est un remake du film à succès hollywoodien 2015 du même nom, qui mettait en vedette Robert De Niro et Anne Hathaway. Big B a également des films comme ‘Jhund’, ‘Goodbye’, ‘May Day’ et plusieurs autres en préparation.