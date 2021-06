Amitabh Bachchan partage des photos de mariage inédites avec sa femme Jaya Bachchan, remercie les fans pour leurs vœux d’anniversaire ! | Nouvelles des gens

New Delhi : La mégastar légendaire Amitabh Bachchan et l’actrice et politicienne vétéran Jaya Bachchan ont terminé 48 ans de bonheur conjugal et de convivialité le 3 juin. Le couple puissant s’est marié à cette date, en 1973.

Amitabh Bachchan s’est tourné vers les réseaux sociaux et a partagé quelques photos de mariage inédites avec sa femme Jaya. Il a également remercié ses fans d’avoir souhaité au duo leur anniversaire de mariage. Big B a écrit : Jaya et moi remercions tous ceux qui nous ont souhaité notre anniversaire de mariage .. 3 juin 1973 ..

Notre gracieuse gratitude .. विवाह जयंती पे जिन्होंने जया और मुझे बधाई दी है, उसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं।।

पे जिन्होंने जया और मुझे बधाई दी है, उसके लिए हम अपना आभार प्रकट हैं ।। – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 2 juin 2021

Le couple épique a figuré dans plusieurs films ensemble et reste l’un des couples idéaux de B-Town. De nombreux amis et collègues célèbres ont également laissé tomber leurs commentaires sur sa chronologie et ses vœux d’anniversaire de mariage prolongés.

Big B et Jaya Bachchan ont joué dans plusieurs films ensemble et livré de nombreux blockbusters tels que ‘Abhimaan, ‘Chupke Chupke, ‘Silsila’, ‘Mili’, ‘Zanjeer’ et ‘Kabhi Khushi Kabhi Gham’ pour n’en nommer que quelques-uns. Ils ont la chance d’avoir deux enfants, Abhishek Bachchan et Shweta Nanda.

Nous souhaitons au couple emblématique un très joyeux anniversaire de mariage !