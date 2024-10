Amitabh Bachchan parle d’offrir des bijoux à sa femme Jaya : « Ha hum dete hai » | Actualités du cinéma hindi

L’acteur vétéran Amitabh Bachchan a été l’animateur renommé de ‘Kaun Banega Crorepati » depuis ses débuts en 2000. Son attitude captivante et ses interactions intéressantes avec les candidats ont considérablement accru la popularité du programme basé sur des quiz en Inde. L’acteur anime actuellement la 16ème saison de l’émission de télé-réalité et, comme toujours, il insuffle à la série un mélange spécial d’humour et de cœur. Ce qui rend vraiment l’événement unique, c’est l’acteur de renom qui interagit fréquemment avec le public et les concurrents, livrant des expériences fascinantes sur ses premières années.

Dans le dernier épisode de KBCune candidate nommée Kirti, qui travaille comme banquière depuis 9 ans, révèle à Amitabh Bachchan qu’elle n’a pas d’obsession pour le port. bijoux. Elle a également demandé à Big B s’il offrait des bijoux à Jaya Bachchan.

L’acteur a répondu : « Des bijoux Kya cheez ? Ab etna vyaktigat cheez puch lia hai. Ha hum dete hai (Quoi, des bijoux ? Maintenant, vous avez demandé une chose tellement personnelle. Oui, je donne des bijoux à Jaya). Ajoutant une tournure hilarante à la conversation, Amitabh Bachchan s’est retourné en regardant vers le public et a demandé : « Impôt sur le revenu ka koi aadmi toh nai hai (Il n’y a pas de contribuable dans les environs). »

Dans un autre échange humoristique avec Kirti, la célébrité a révélé les notes qu’il avait obtenues en mathématiques dans son enfance. Amitabh Bachchan a posé une question d’une valeur de Rs 5 000, et c’est là que tout a commencé. Big B a félicité la participante pour sa réponse rapide à la question. Il a dit : « Banque mei kaam karti hai devi ji aur math mei bahut aval hona padhta hai. Jhat se jawab de dia (Elle travaille dans une banque, donc ses calculs doivent être bons. Elle a donné la réponse instantanément). »

Kirti a poursuivi en révélant qu’elle avait obtenu un score ne dépassant pas 40 dans ce sujet spécifique. C’était néanmoins inattendu lorsqu’Amitabh Bachchan révélait les notes qu’il avait obtenues dans la matière. Kirti a rapidement rétorqué : « Vous avez marqué plus que moi », lorsque l’acteur a révélé : « J’en ai marqué 42 ».

Côté travail, Amitabh Bachchan a été vu pour la dernière fois dans le drame de science-fiction de Nag Ashwin « Kalki 2898 AD ». Il mettait également en vedette Prabhas, Kamal Haasan et Deepika Padukone. L’acteur de 81 ans sera ensuite vu dans « Vettaiyan » aux côtés de la superstar Rajinikanth. Sous la direction de TJ Gnanavel, Amitabh Bachchan fera ses débuts au cinéma tamoul avec ce film. De plus, il travaille sur « Be Happy » et « Section 84 ».