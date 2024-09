Amitabh Bachchan « n’a pas pu dormir pendant deux nuits » après l’accident d’Aishwarya Rai : « Elle a souffert… »

En 2003, Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan et Akshay Kumar tournaient Khakee près de Nashik. C’est pendant ce tournage qu’un terrible accident impliquant Aishwarya s’est produit, laissant toute l’équipe et les acteurs choqués. Un cascadeur a perdu le contrôle, conduisant trop vite et dérapant, ce qui a entraîné la collision de la voiture avec la chaise d’Aishwarya. Incapables de se déplacer assez rapidement, Aishwarya et son partenaire, Tushar Kapoor, ont été pris au dépourvu par le véhicule roulant à toute vitesse. La situation était si critique qu’Akshay Kumar a dû intervenir, éloignant la voiture et extirpant Aishwarya Rai, qui a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital.

Amitabh Bachchan, qui deviendra plus tard le beau-père d’Aishwarya après son mariage avec son fils Abhishek Bachchan, était très contrarié par la manière dont les médias ont décrit son accident. La presse a minimisé sa blessure, la qualifiant de triviale, ce qui a touché une corde sensible chez Bachchan. Lors d’une conversation avec Rediff, Amitabh a parlé de l’incident, évoquant la gravité de la situation et exprimant son inquiétude pour le bien-être d’Aishwarya pendant cet événement traumatisant.

« J’ai demandé à la mère d’Aishwarya si elle voulait ramener sa fille à Mumbai. Nous avons organisé l’avion privé d’Anil Ambani. Comme il n’y a pas d’installation d’atterrissage de nuit à Nashik, nous avons dû demander l’autorisation de Delhi pour faire atterrir l’avion sur la base militaire qui se trouve à 45 minutes de l’hôpital. Les sièges ont dû être retirés de l’avion. Et tout le monde a balayé l’affaire comme un petit incident qui a pris des proportions démesurées », a déploré Amitabh Bachchan, contrarié.

Il a également expliqué que l’accident et les blessures d’Aishwarya avaient eu un impact profond sur son esprit. « Pendant deux nuits, je n’ai pas pu dormir. Voir cela se produire sous mes yeux ! Son dos était lacéré par des épines de cactus. L’os de la partie arrière de ses pieds était cassé. Elle souffrait de graves coupures. Et sa blessure a été signalée comme étant sans gravité », a déclaré Amitabh Bachchan.

Aishwarya Rai a épousé Abhishek Bachchan le 20 avril 2007, lors d’une grande cérémonie, et est devenue la « Bachchan Bahu » Aishwarya Rai Bachchan. Aishwarya et Abhishek ont ​​​​une fille nommée Aaradhya Bachchan. Depuis un certain temps, Aishwarya Rai a été aperçue seule ou avec sa fille. Cela a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles un divorce entre Aishwarya Rai et Abhishek Bachchan pourrait être à l’horizon. Ni Aishwarya, ni Abhishek n’ont fait de commentaires à ce sujet. La famille Bachchan n’a également fait aucun commentaire officiel à ce sujet.