Amitabh Bachchan manque Milkha Singh, partage la dernière page de l’autobiographie de la légende « La course de ma vie » | Nouvelles des gens

New Delhi: la mégastar Amitabh Bachchan s’est souvenue dimanche de la regrettée icône sportive Milkha Singh et a également partagé la dernière page de son autobiographie « La course de ma vie ».

Partageant la dernière page du site de micro-blogging Twitter, il a écrit, « T 3941 – La dernière page du livre de Milkha Singh .. Une inspiration pour tous .. »

Dans la dernière page de son autobiographie, Milkha a inspiré tout le monde en disant qu’il n’y a pas de raccourci pour réussir et a également encouragé tout le monde à faire de son mieux et à ne pas abandonner à aucun moment.

Le 19 juin, Big B a présenté ses condoléances à la mort du sprinter indien. Il a également partagé un post sur Twitter, qui dit, « T 3940 – Dans le chagrin .. Milkha Singh décède .. la fierté de l’Inde .. un grand athlète .. un plus grand humain ..

Waheguru di Mehr .. prières.

Milkha Singh a rendu son dernier soupir le 18 juin 2021, en raison de complications liées au COVID. La nation entière a pleuré sa disparition et a présenté ses condoléances en ligne. L’icône du sprint nonagénaire est décédée vendredi à 23h30 à Chandigarh.

Milkha Singh avait été testé positif pour COVID-19 le mois dernier et était en isolement à son domicile à Chandigarh avant d’être admis à l’USI de l’hôpital de l’Institut supérieur d’éducation médicale et de recherche (PGIMER) à Chandigarh.

L’épouse de Milkha et ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de volleyball, Nirmal Milkha Singh a succombé à COVID-19 à l’âge de 85 ans le 13 juin. Il laisse dans le deuil un fils et trois filles.