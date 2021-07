Amitabh Bachchan, Kareena Kapoor, Alia Bhatt, Janhvi Kapoor, Shahid Kapoor, d’autres pleurent la disparition de l’acteur

Le monde a perdu une autre étoile brillante aujourd’hui. L’acteur légendaire de Bollywood Dilip Kumar a rendu son dernier soupir aujourd’hui à 98 ans. Dilip Kumar souffrait de problèmes respiratoires depuis un certain temps maintenant et a été admis à l’hôpital Hinduja de Mumbai le 30 juin. La nouvelle de la disparition de Kumar a été partagée par son ami de la famille, Faizal Farooqui via son pseudo Twitter. « Avec un cœur lourd et un chagrin profond, j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous venons de Dieu et vers Lui nous retournons », a tweeté Farooqi.

Connu comme le roi de la tragédie de Bollywood, Dilip Kumar a été une inspiration pour beaucoup. L’annonce de son décès a attristé toute la fraternité cinématographique, qui s’est adressée aux médias sociaux pour présenter ses condoléances.

« Une institution a disparu .. chaque fois que l’histoire du cinéma indien sera écrite, ce sera toujours » avant Dilip Kumar et après Dilip Kumar « .. Mes duas pour la paix de son âme et la force à la famille de supporter cette perte .. Profondément attristé », a écrit Amitabh Bachchan pour le regretté acteur « idole » Dilip Kumar.

T 3958 – Une institution a disparu .. chaque fois que l’histoire du cinéma indien sera écrite, ce sera toujours ‘avant Dilip Kumar, et après Dilip Kumar’ .. Mes duas pour la paix de son âme et la force de la famille à supporter cette perte .. Profondément attristé .. – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 7 juillet 2021

À l’origine en hindi, la chanteuse Lata Mangeshkar a tweeté : « Yusuf Bhai a quitté sa jeune sœur aujourd’hui. Une époque s’est terminée avec Yusuf bhai. Je ne comprends rien. Je suis très triste, je n’ai plus de mots à dire. Il nous a laissé de nombreux souvenirs.

– Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) 7 juillet 2021

Le chanteur légendaire a également partagé des photos avec feu Dilip Kumar et Saira Banu.

Alia Bhatt a également présenté ses condoléances après le décès de Dilip Kumar. Elle a tweeté: «Il sera toujours l’étalon-or pour les acteurs dont s’imprégner… le monde culturel vient de perdre son éclat, mais l’héritage de sa lumière perdure pour toujours. Repose en paix Dilip Saab.

Il sera toujours l’étalon-or pour les acteurs dont s’imprégner… le monde culturel vient de perdre son éclat, mais l’héritage de sa lumière perdure pour toujours. Repose en paix Dilip Saab – Alia Bhatt (@aliaa08) 7 juillet 2021

Kareena Kapoor Khan a partagé une photo de Dilip Kumar avec son défunt grand-père Raj Kapoor sur son histoire Instagram. « RIP », a-t-elle sous-titré le message avec un emoji en forme de cœur.

La légende de Bollywood Jeetendra a également présenté ses condoléances au défunt acteur. Il a dit : « Que puis-je dire à propos de cette légende, Dilip Kumar Sahab, qui nous a montré la voie. Qui nous a montré comment faire, avec tant de grâce et d’élan. Il a été une inspiration pour des gens comme moi qui ont aspiré à être comme lui de toutes les manières possibles. Son amour et sa chaleur sont inégalés et il n’y en aura jamais un autre comme lui. Il n’était pas seulement un génie à l’écran, mais aussi un grand ami et un joyau d’une personne. Sa contribution au cinéma et à nos vies est immense. Il va beaucoup me manquer. Qu’il repose en paix. Condoléances à toute la famille et à Sairaji.

Janhvi Kapoor a écrit: « Merci pour tout ce que vous nous avez transmis à travers votre travail emblématique, votre sagesse et vos mots. » Elle a ajouté: « #RIP Dilip Saab – vous êtes vraiment irremplaçable. Et merci. »

En hommage, Shahid Kapoor a écrit : « Nous ne sommes tous que des versions de vous Dilip Saab. Chaque acteur vous a étudié avec admiration. Vous vous demandez comment vous avez tout fait. Vous étiez aussi proche de PARFAIT que possible.

« Toutes les grandes légendes sont des modèles de comportement humain. Je définirais un mythe comme une histoire qui a survécu. #dilipkumar #yusufkhan « Inna Lillaahi Wa Inna ilayhi » « Om shanti » #restinpeace », a écrit Sonam Kapoor.

S’adressant à l’ANI, Raj Babbar s’est souvenu de Dilip Kumar et a déclaré : « Non seulement en Inde, non seulement dans l’industrie cinématographique indienne, mais grâce à son jeu d’acteur partout dans le monde, le meilleur acteur a quitté le monde aujourd’hui. Nous sommes fiers que Dilip Kumar ait été le chef de notre industrie cinématographique. Il a joué d’excellents rôles, a donné une nouvelle école au jeu d’acteur. Il y a beaucoup d’acteurs comme nous qui ont étudié dans cette école. Qu’il ait été dans des films en hindi, qu’il ait été en tamoul, en télougou, Malayalam, il a influencé tous les acteurs.