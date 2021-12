Amitabh Bachchan joue au cricket avec Harbhajan Singh et Irfan Pathan dans la finale de la saison

Chaque année, Amitabh Bachchan apporte des connaissances, des sensations fortes et de l’excitation à la télévision avec « Kaun Banega Crorepati ». Big B a été le fer de lance du spectacle avec son charme, son esprit et sa grâce. Eh bien, la saison en cours de la série a été bien accueillie par les masses, et nous voici avec l’épisode final de la saison en cours.

La promo du dernier épisode est sortie et vous laissera un grand sourire alors que Harbhajan Singh et Irfan Pathan honoreront le spectacle en tant qu’invités. Le Shandaar Shukrvaar de cette semaine conclut le spectacle avec la présence de ces deux joueurs de cricket célèbres, et mis à part le QnA mordant, les invités feront plaisir à Bachchan avec leur jeu. Dans la promo, Irfan dit à Bachchan qu’ils ont pratiqué le sport avec de nombreuses légendes, sauf lui. Ainsi, M. Bachchan se prépare, prend la batte et fait face à la livraison de ‘Tubanator’ Bhajji. Avant de relever le défi, l’acteur de « Shamitabh » était un peu hésitant, mais lorsque Harbhajan joue contre Bachchan, il écrase le ballon avec aisance, marque une limite et même un six volant.

Singh et Pathan jouent bien, et après un certain temps, Harbhajan exprime son souhait de faire le Bhangra avec M. Bachchan. Un Amitabh surpris réaffirme sa demande et le public les acclame. L’invité et l’hôte correspondent aux pas du célèbre «Bolo Ta Ra Ra». Découvrez le moment de danse du trio.

La 13e saison du jeu télévisé a récemment franchi le cap des 1000 épisodes, et des invités comme Ayushmann Khurrana, John Abraham, Neena Gupta, la fille de Big B Shweta Bachchan, la petite-fille Navya Naveli Nanda, Saif Ali Khan, Rani Mukherji, Kapil Sharma, Sonu Sood, Akshay Kumar, Rohit Shetty, Katrina Kaif, Rajkummar Rao, Kriti Sanon, Pankaj Tripathi, Suniel Shetty, Jackie Shroff étaient entre autres qui ont honoré le spectacle de leur présence.