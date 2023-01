Amitabh Bachchan jette un regard sévère sur Jaya Bachchan après qu’elle se soit fâchée contre les paparazzi à l’aéroport

Il est bien connu que Jaya Bachchan n’aime pas les paparazzi. Maintes et maintes fois, elle transmet des déclarations de colère aux papas qui font leur travail en cliquant sur ses images. Pas une ou deux fois, mais Jaya Bachchan a fait la une des journaux pour avoir réprimandé les paparazzi. Cette fois, elle a répété son action lorsqu’elle était avec son mari Amitabh Bachchan mais reçoit en retour un regard de l’acteur.

Récemment, Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan ont été photographiés à l’aéroport d’Indore. Les caméramans des médias n’arrêtaient pas de cliquer sur leurs photos, mais Jaya Bachchan n’aimait pas ça. Les refusant Jaya a dit ces personnes devraient être licenciées de leur travail. À cela, Amitabh Bachchan lui a lancé un regard sévère pour avoir dit des mots durs aux photographes faisant leur travail.

La réaction de Big B à l’action de sa femme Jaya Bachchan est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alors qu’il marchait calmement, laissant les papz cliquer, Jaya les maudit à nouveau. Amitabh Bachchan a jeté un bref coup d’œil et a marché en regardant le sol. Un paparazzo a partagé la vidéo sur son compte Instagram, et à partir de là, l’incident a attiré l’attention des internautes.

Les internautes ont commencé à réagir à la vidéo en déclarant qu’elle n’était pas digne de Big B. D’autres ont dit qu’elle ne valait pas l’attention, tandis que certains l’appelaient Hitler didi. Alors que les gens continuaient à dire de mauvais mots pour Jaya Bachchan, ils félicitaient Amitabh Bachchan pour son acte.

Plus tôt, Jaya s’est fâchée contre les médias lorsqu’elle a été capturée avec sa petite-fille Navya. Se livrant à de vives disputes avec les paps puis encore une fois, elle avait dit j’espère que vous tomberez deux fois. Dans une conversation avec sa petite-fille Navya Naveli Nanda sur son podcast intitulé What The Hell Navya, Jaya a déclaré qu’elle déteste ceux qui s’immiscent dans sa vie personnelle.

L’acteur devenu homme politique fera son grand retour sur grand écran avec le prochain de Karan Johar. Elle sera vue dans Alia Bhatt et Ranveer Singh avec Rocky aur Rani Ki Prem Kahani. Le film est dirigé par Karan Johar après 6 ans lorsqu’il a réalisé pour la dernière fois Ae Dil Hai Mushkil. RARKPK devrait sortir le 28 avril 2023.