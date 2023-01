Amitabh Bachchan invité en tant qu’invité principal pour Lionel Messi – Cristiano Ronaldo Clash

L’affrontement très attendu entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors du match PSG contre Riyad XI a fait la une des journaux en s’appuyant sur le pouvoir vedette de sans doute deux des plus grands joueurs de football de tous les temps.

Mais, pour le plus grand plaisir de la diaspora indienne dans la capitale saoudienne, une autre star était présente au King Fahd International Stadium alors que l’icône de Bollywood, Amitabh Bachchan, était également présente.

L’Indien de 80 ans a été invité en tant qu’invité principal pour la facturation à gros budget et les fans ont été captivés lorsque la star de cinéma a accueilli les joueurs alors qu’ils s’alignaient avant le coup d’envoi.

Ce fut un moment marqué pour les paparazzi présents alors que Bachchan, surnommé le roi de Bollywood par beaucoup, a été aperçu en train d’échanger des plaisanteries avec Messi et Ronaldo leur souhaitant le match imminent.

Le match d’exhibition entre les champions de France et l’équipe combinée de deux des meilleurs clubs d’Arabie saoudite, Al Nassr et Al Hilal, a été à la hauteur puisqu’il y a eu quatre buts, un carton rouge et un penalty en première mi-temps.

Messi a ouvert le score au début du match avant que Ronaldo n’égalise son équipe avec une frappe depuis le point de penalty.

Juan Bernat a reçu les ordres de marche à la 39e minute alors que le PSG était réduit à 10 hommes.

Marquinhos en a marqué un pour le PSG pour restaurer l’avantage du club parisien, mais Ronaldo a encore une fois annulé l’avance en en tirant un à bout portant avec son pied gauche après avoir frappé le poteau avec une tête de l’intérieur de la surface.

Avant le deuxième de la soirée de Ronaldo, Neymar a eu l’occasion de donner à son équipe un coussin de deux buts alors qu’il s’alignait pour tirer un penalty après avoir été renversé à l’intérieur de la surface.

Mais la star brésilienne n’a pas pu tirer le meilleur parti de l’occasion car il a vu son coup de pied de point faible sauvé par le gardien saoudien.

Sergio Ramos a de nouveau donné l’avantage au PSG en seconde période, mais l’avance n’a pas duré longtemps car le Coréen Hyun Soo-Jang a annulé la frappe de l’Espagnol.

Kylian Mbappe s’est inscrit sur la feuille de match en convertissant sur place à la 59e minute. Hugo Ekitike a donné au PSG une avance de deux buts en marquant à la 78e minute pour porter le score à 5-3.

