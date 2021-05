Amitabh Bachchan ferme les trolls, partage les détails de sa contribution de secours COVID de Rs 15 cr | Nouvelles des gens

New Delhi: Mettant fin aux spéculations sur le montant de la contribution qu’il a apportée à l’aide au COVID, la mégastar Amitabh Bachchan a consulté son blog personnel et en a révélé les détails. Il a également précisé qu’il avait déjà dépassé le chiffre du crore Rs 2 qui faisait le tour des médias sociaux.

Partageant ses pensées, Big B a écrit qu’il a contribué autour de Rs 15 crore et qu’il ne reculerait pas pour en faire plus, même si cela signifie puiser ses propres fonds.

Il a partagé, «Dans cette bataille contre ce virus, beaucoup ont contribué et continuent d’être résolus en plus .. la mention dans les cercles d’information résonne avec les 2 cr que j’ai fait don pour le centre de soins de Delhi pour le moment .. mais au fil des jours le chiffre de ma contribution personnelle et de mon don sera d’environ 15 crore roupies.

Bien sûr, de tels chiffres sont au-dessus de mes moyens, mais je travaille et travaille et je suis résolu à creuser dans mes revenus pour ceux qui en ont le plus besoin et avec la gentillesse du Tout-Puissant ont pu donner ce montant … à temps, si je suis en mesure d’exploiter un peu plus de mes fonds personnels, je n’hésiterai pas à contribuer davantage. »

Big B a en outre encouragé les gens à aller de l’avant et à s’entraider en cette heure de besoin afin que l’Inde puisse gagner cette bataille contre le coronavirus mortel.

Il ajouta, «ET il y a ces collègues et amis qui ont connu des moments difficiles sur le plan financier … ils ont également reçu des fonds pour surmonter certains des problèmes dans lesquels ils se trouvent. tout cela peut être une motivation pour beaucoup d’autres à se manifester et à faire un don, la quantité de misère que l’on entend et voit pourrait être considérablement réduite .. .. ils disent donner et vous recevrez .. «

L’acteur emblématique a récemment fait don de Rs 2 crore pour l’établissement de soins COVID à Rakab Ganj Gurdwara à New Delhi. L’établissement comprendra au moins 300 lits, des concentrateurs d’oxygène, des médecins, des ambulanciers paramédicaux et des ambulances. Tous les services seront fournis gratuitement aux patients.