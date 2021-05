Amitabh Bachchan fait don d’équipements et d’infrastructures à l’installation COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: Amitabh Bachchan fait don de ressources pour aider à mettre en place une installation d’oxygène de 25 lits à Juhu.

L’acteur vétéran s’est associé au producteur Anand Pandit pour la même chose.

Pandit, qui avait déjà mis en place une installation similaire à Dadar, a déclaré: «Une installation d’oxygène de 25 lits a été installée au Ritambhara Vishva Vidyapeeth à Juhu. Après un essai, le centre était opérationnel mardi à 10 heures. , 18 mai. M. Bachchan a fait don de l’équipement et de l’infrastructure de l’installation et toutes les autorisations nécessaires ont été accordées par le BMC. «

«Quand Amit ji a appris que je recherchais des endroits à Juhu, il m’a appelé et m’a dit qu’il voulait aider de toutes les manières possibles. Il a toujours soutenu mes initiatives sociales de tout cœur et a également donné son temps et ses ressources. J’espère que ce centre aidera apporter un soulagement et une guérison indispensables à ceux qui en ont besoin. Nous continuerons à trouver des moyens de faire une différence pendant cette période difficile », ajoute-t-il.

Pandit s’était récemment associé à l’acteur-cinéaste Ajay Devgn pour créer une unité de soins intensifs COVID-19 de 20 lits à Shivaji Park et travaille et recherche des sites pour en installer une autre à Borivali.

Il déclare: « Il est impératif que l’industrie se réunisse en ce moment pour aider autant de personnes que possible. Nous sommes confrontés à une crise économique, humanitaire et sociale d’une ampleur qui aurait été inimaginable même l’année dernière. Et ceux qui le peuvent , doit tout faire pour changer le sombre discours autour de la pandémie en un discours qui donne de l’espoir. »

Amitabh Bachchan joue dans la production de Pandit « Chehre ». La sortie en salles du film a été reportée pour l’instant en raison de l’épidémie de COVID.