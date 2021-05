Amitabh Bachchan «extrêmement en colère» d’avoir perdu CE souvenir important, blâme les maisons mobiles | Nouvelles des gens

New Delhi: Acteur de renom et ancien « jeune homme en colère » de Bollywood, Amitabh Bachchan a récemment écrit sur une situation où il a perdu son sang-froid et a ressenti une « colère extrême » selon son article de blog du 29 mai 2021.

Il a attribué sa colère intense au fait de ne pas pouvoir trouver les manuscrits originaux de son père Harivansh Rai Bachchan après avoir changé de résidence et s’est demandé où ils pourraient être.

Il a écrit sur son blog, «l’extrême colère que tous ses manuscrits n’aient pas encore été découverts en raison des nombreux changements de résidence… des manuscrits auxquels je trouve des références en parcourant les pages de son autobiographie et ne sachant jamais où ils se trouvent maintenant. «

Big B a continué à exprimer sa tristesse d’avoir perdu un souvenir appartenant à son défunt père ou « Babuji » et a crédité les paroles de son père et sa voix pour le façonner en tant que personne.

«Une tragédie… pour l’instant même les événements qui me sont souvent rappelés, je n’ai aucune idée de son occurrence, et c’est tout aussi dérangeant… un attribut insouciant… l’obtenir… mis à un endroit, puis être incapable de soit trouvez-le, soit utilisez-le immédiatement … parce que vous avez oublié quand il est venu », a exprimé Bachchan.

Il a ajouté: « Parfois, je me demande s’il est vraiment nécessaire ou important de continuer à enregistrer tout ce que l’on traverse … et ensuite je pense à Babuji et je me demande … s’il ne l’avait pas fait, où serait beaucoup d’entre nous, en particulier moi, sans ses pensées, sa voix et ses mots. «

Auparavant, Amitabh Bachchan faisait la une des journaux lorsqu’il a été rapporté qu’il avait acheté un nouvel appartement en duplex d’une valeur de 31 crore Rs à Mumbai. C’est une propriété de 5184 pieds carrés avec six parkings, qui a été rachetée en décembre 2020 mais enregistrée en avril 2021.

Sur le plan du travail, le célèbre jeu-questionnaire de Big B «Kaun Banega Crorepati 13» sera bientôt déployé. Il a «Chehre» avec Emraan Hashmi et «Brahmastra» avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt alignés pour la grande sortie.