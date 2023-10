Amitabh Bachchan est le membre le mieux rémunéré de sa famille ; bat Aishwarya et Abhishek par une énorme marge

Amitabh Bachchan aura 81 ans demain, soit le 11 octobre, et à ce stade, l’état d’esprit de chaque Indien est généralement de prendre sa retraite ou de faire une pause dans son travail, mais le Shahehshah de Bollywood est une source d’inspiration pour tous ses fans et followers. Big B a relancé sa carrière en 2000 après la débâcle d’ABCL Corp., et il est aujourd’hui l’acteur de B-town le plus occupé de la ville, à l’exception de son âge. Félicitations pour avoir franchi cette étape. Et lorsqu’il s’agit du Bachchan le plus occupé de la maison, sa valeur nette est presque le double de celle de la famille elle-même. Oui, M. Bachchan non seulement gagne de l’argent, mais il est également à la pointe de sa carrière.

Amitabh Bachchan est le membre le mieux rémunéré de la famille Bachchan.

Amitabh Bachchan gagne plus de 5 crores chaque mois et son revenu annuel est d’environ 60 crores. Jusqu’à présent, la valeur nette de la mégastar serait de 3 390 crores. Comme c’est cool ! M. Bachchan est une source d’inspiration à tous points de vue et prouve véritablement que l’âge n’est qu’un nombre. L’acteur sera vu ensuite dans Brahmastra parties 2 et 3. Il est également une partie importante de Prabhas et Deepika Padukone avec Kalki 2989AD. Et actuellement Amitabh Bachchan héberge Kaun Banega Crorepati saison 15.

Aishwarya Rai Bachchan

Après Big B, c’est sa belle-fille et diva de Bollywood Aishwarya qui tire le meilleur parti de ses revenus, et sa valeur nette est de 823 crores. L’actrice prend 10 crores par film et son revenu annuel après toutes les mentions est de 50 crores par an.

Jaya Bachchan

L’actrice chevronnée a été récompensée pour son dernier album, Rocheux Aur Rani Ki Prem Kahaaniet sa valeur nette serait de 640 crores.

Abhishek Bachchan

Le Jr. Bachchan fait lentement et régulièrement sa marque à chaque sortie, et l’acteur gagne Rs. 24 crore par an, et mensuellement, il gagne environ Rs. 2 millions. Eh bien, la famille Bachchan est l’une des familles les plus aimées et respectées de l’industrie, et elle dégage souvent une ambiance majeure dans le film Hum Saath Saath Hai de Sooraj Barjatya.