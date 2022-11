Amitabh Bachchan est ému aux larmes après qu’un jeune fan ait franchi la barrière de sécurité pour obtenir des peintures qu’il a faites de la mégastar dédicacées

Fidèle à sa tradition hebdomadaire de rencontrer et saluer ses fans tous les dimanches devant sa maison Jalsa à Juhu, Amitabh Bachchan s’est approché des portes pour saluer ses fans qui ont été séduits par sa présence. Cette fois, la mégastar a été profondément touchée par leur amour après qu’un jeune fan ait franchi la barrière de sécurité pour faire dédicacer les peintures qu’il avait faites de la mégastar.

Partageant son expérience de l’incident sur son blog, Amitabh a expliqué comment il avait été ému aux larmes après que le petit soit venu d’Indore pour le rencontrer. Il a partagé que le garçon était devenu un grand fan après avoir regardé son film Don à l’âge de 4 ans et que le film était resté collé à lui. La mégastar l’a consolé lorsque le garçon est tombé sur ses pieds avec les peintures qu’il voulait faire dédicacer.

“Et ce petit bonhomme est venu d’Indore après avoir vu DON à l’âge de 4 ans .. et s’y est tenu .. dialogues jouant mes répliques etc., .. en larmes pour m’avoir rencontré son désir pendant longtemps .. se sublime aux pieds, ce que je n’aime pas et n’abhorre pas .. mais .. consolez-le alors qu’il brise le cordon et accourt .. consolez-le .. dédicacez les peintures qu’il a faites de moi et lisez une lettre de son Père ..telle est l’émotion des sympathisants .. ça me laisse dans une houle de l’eau quand dans la solitude .. quoi comment quand pourquoi .. moi !” Amitabh Bachchan a écrit sur son blog tout en partageant une multitude de photos de l’incident.

Pendant ce temps, Amitabh Bachchan profite de toute l’appréciation de son film récemment sorti Uunchai, qui a réussi à toucher la bonne corde sensible du public. Le film a également reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et le bouche à oreille positif a profité aux affaires du film.

Outre Big B, le réalisateur Sooraj Barjatya met également en vedette Anupam Kher, Boman Irani, Neena Gupta et d’autres dans des rôles clés. D’autre part, la mégastar est également occupée à animer son émission de quiz populaire Kaun Banega Crorepati 14, qui a également vu son fils Abhishek Bachchan et sa femme Jaya Bachchan le surprendre le jour de son anniversaire.