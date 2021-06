Amitabh Bachchan envoie une lettre d’appréciation à Tisca Chopra pour son livre | Nouvelles des gens

New Delhi : L’actrice et auteure Tisca Chopra a été surprise lorsqu’elle a reçu une lettre de l’acteur Amitabh Bachchan. Elle s’est rendue sur Instagram mardi pour partager l’agréable nouvelle.

Amitabh a écrit à Tisca, appréciant son dernier livre « What’s Up With Me? »

En téléchargeant une photo d’elle avec la lettre, Tisca a écrit : « Je n’aurais pas pu demander une meilleure recommandation – merci beaucoup pour vos aimables paroles @amitabhbachchan monsieur.. vos mots signifient le monde pour moi! »

Elle a en outre écrit dans la légende ce que Big B lui avait écrit: « J’espère que ‘Qu’est-ce qui se passe avec moi?’ Atteindra de nombreuses jeunes filles et leurs parents. Et contribuera à façonner un récit différent – moins étouffant et plus scientifique autour de la menstruation en Inde. «